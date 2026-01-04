Los Reyes Magos llegan a Ibiza a pesar de la lluvia

La lluvia no ha podido con los Reyes Magos. Ni con la ilusión. La cabalgata de Reyes Magos desfila ya por las calles de la ciudad de Ibiza a pesar de la previsión meteorológica. Ante el aviso de lluvias emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de cara al próximo lunes, el Ayuntamiento de Ibiza decidió adelantar el desfile para aprovechar una posible jornada sin precipitaciones durante la tarde del domingo. Sin embargo, la lluvia también pareció adelantarse.

“Tras analizar todas las opciones disponibles, finalmente se ha optado por aprovechar una posible ventana entre lluvias que los pronósticos ofrecen a priori para la tarde de este domingo”, anunció la noche del sábado el Consistorio, desde donde subrayaban que el objetivo era “ofrecer la opción más viable para que la comitiva real pueda recorrer las calles del municipio y llenar la ciudad de ilusión, sobre todo para los más pequeños”, después de horas de trabajo contrarreloj para reorganizar el desfile y movilizar a todos los participantes.

Aunque sus Majestades todavía no habían hecho su aparición al inicio de la tarde, en las calles de Vila se sentía la expectación. Vecinos, visitantes y turistas se mezclaban en las aceras esperando a los sabios de Oriente. Para algunas personas, este cambio de día ha supuesto una oportunidad única: después de años —o incluso por primera vez— han podido asistir a la cabalgata en Vila, ya que en sus municipios la celebración coincidía habitualmente con la de la capital.

Entre los asistentes, turistas que ven por primera vez en su vida a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, algunos de ellos procedentes de Madrid, sorprendidos por el desfile. A ello se suma la emoción de nuevos residentes que viven sus primeras Navidades en Ibiza.

Tres Reyes de estreno

Esta es, además, una noche de Reyes de estrenos: sus Majestades lucen nuevas vestimentas, aportando un aire renovado a una celebración que está llena de “primeras veces”.

Paraguas en mano y miradas constantes al cielo, el público se ha mantenido atento a unas nubes que, de momento, han respetado el inicio del desfile. Han caído algunas gotas, pero sin llegar a aguar la fiesta real. Desde la organización ya se había advertido de que, si era necesario, la comitiva intentaría avanzar “un poco más rápido de lo normal” para evitar complicaciones.

Otro de los factores que ha favorecido la asistencia ha sido el calendario: al tratarse de un día festivo, al ser domingo, muchos han podido acercarse a Vila para vivir la cabalgata. Una tarde distinta, adaptada a la meteorología, pero que ha vuelto a demostrar que, incluso con paraguas, la ilusión de los Reyes Magos siempre encuentra su camino por las calles de la ciudad, que sembrarán con tres toneladas de caramelos.