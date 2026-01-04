Reyes Magos en Ibiza: Una cabalgata de primeras veces

La adelantada noche de Reyes en la capital de Ibiza ha sido, para muchos de los asistentes, de primeras veces. La previsión de lluvia para este lunes, que llevó al Ayuntamiento a adelantar al domingo la cabalgata de sus majestades de Oriente (seguramente es la primera ocasión en la que se ha tenido que tomar esta decisión), posibilitó que residentes de otros municipios pudiesen acudir, por primera vez en muchos años, al desfile en Vila. Y es que en su pueblo la celebración suele coincidir con la de Ibiza ciudad.

Para ver este vídeo suscríbete a Diario de Ibiza o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Toni Escandell Tur

La carroza del rey Baltasar. / TONI ESCOBAR

También hay trabajadores que, de haber caído esta cita en lunes, no hubiesen podido disfrutarla por incompatibilidad con su horario laboral, así como nuevos residentes que viven sus primeras navidades en Ibiza y no pocos turistas.

Desembarco

Para muchos de este colectivo se trata de la primera celebración de una noche de Reyes que ven comenzar desde el mar. Y es que es sobre las seis de la tarde cuando Melchor, Gaspar y Baltasar llegan al puerto. Desembarcan en la zona de las barcas de Formentera saludando a decenas y decenas de familias que aguardan para ver la adoración al niño Jesús en cuanto sus majestades ponen pie en tierra. Al acto asiste el obispo de las Pitiusas, Vicent Ribas, además de la teniente de alcalde Gema Marí y el concejal Fran Torres por parte del Ayuntamiento. Los Reyes saludan a muchos niños. Melchor, por ejemplo, coge en brazos a Irene, de 2 años de edad.

Mari Mar y Silvia, madre e hija, son turistas. Vienen de Madrid. Silvia ya había estado en la isla hace mucho tiempo. «Vinimos a pasar el fin de año y nos hemos quedado hasta ver a los Reyes. En Ibiza he descubierto un paraíso, me ha encantado», destaca la madre. Su hija explica que les gusta especialmente que todo comience en el puerto: «Cuando nos han dicho que vienen en un barco, he pensado: ¿qué? ¡Qué maravilla! Y a nosotras nos encanta la Navidad».

Por otro lado, Lorena, que lleva unos tres años como monitora en la cabalgata (también ejerce como tal a lo largo del año), explica que lleva «muchas capas» para protegerse del frío, pero no paraguas porque necesita tener las manos libres para evitar que los niños se acerquen a las ruedas de las carrozas para coger caramelos. «Si llueve, nos mojaremos. La ilusión es de los niños y por ellos nos mojaremos», declara. Cuando tenía 13 o 14 años salía en la comitiva real de la cabalgata, cuenta como anécdota.

Participantes

Los participantes de este año son Centro de Danza, Club Gimnàstic Ibiza de Artística, Davinia van Praag, Sabrina Dance Center, Acrobati-k Espectáculos y Estudio De Danza Adrián Pineda, detalla el Ayuntamiento. Por otro lado, para el desfile de este año se ha renovado todo el vestuario y complementos de Melchor, Gaspar y Baltasar y sus 60 pajes. En total han participado en la cabalgata alrededor de 500 personas y se han repartido unas tres toneladas de caramelos, detalla el concejal de Fiestas, Fran Torres.

Sus majestades no son los únicos que estrenan vestuario. También lo hacen, por ejemplo, las integrantes de la comparsa de Sabrina Dance Center, explican la alumna Chloe, de 10 años, y el coreógrafo y profesor Marc Pérez Planells. «Somos alrededor de 40 personas y el maquillaje lo hemos hecho nosotros», explica Pérez. El alumnado se mueve entre los 8 y los 15 años. Chloe tiene 10 y lleva cinco bailando. «Tengo muchas ganas de esta noche», expresa a este diario.

Por otro lado, Osbel Yzaguirre y Mayra Paez acuden al evento con el pequeño Lyam, de 9 años. Son nuevos residentes, estas son sus primeras navidades en Ibiza (y en España, de hecho). Son de Perú. «Allá también celebramos los Reyes, pero es diferente. Eso sí, también se dan regalos», explican. A Lyam le gustaría recibir algún juego e incluso tira por lo alto y desea en voz alta un móvil mientras habla con este redactor (risas). Lo deja caer a pocos segundos de que lleguen los Reyes.

Miguel Ángel Plata y su hijo Matheo, de 7 años, son de Sant Antoni, así que normalmente no acuden al desfile de Vila porque coincide con el de su pueblo. «Como lo han adelantado un día, hemos aprovechado. Nos quedaremos más rato por aquí o no, para cenar, dependiendo de cómo vaya evolucionando la tarde, del tiempo», comenta el padre. Adrián y su hija Julia Rodríguez, de 6, esperan el inicio de la cabalgata junto con la abuela Catalina Escandell. «Venimos desde Sant Miquel. Este año mi hija mayor baila aquí y no queríamos perdérnoslo», apunta Adrián, que la sigue durante todo el trayecto. «Yo a los Reyes les he pedido muñequitos (...) En casa celebramos el Papá Noel y los Reyes», explica Julia, visiblemente emocionada por esta noche mágica.