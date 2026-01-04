Migración
Rescatan a 16 migrantes en una patera al sur de Formentera
Es la cuarta barcaza que llega a las Pitiusas este 2026
La Guardia Civil de Sant Josep y Salvamento Marítimo han rescatado a 16 personas de origen magrebí que llegaban en patera este domingo a Ibiza. La embarcación ha sido localizada a las 02.28 horas de la madrugada a 60 millas al sur de Formentera, según han informado desde la Delegación de Gobierno en Balears.
Esta es la cuarta patera que llega en 2026 a las costas Pitiusas, con un total de 65 migrantes.
En 2025 las costas de Ibiza y Formentera se han convertido en uno de los principales puntos de llegada —y también de mayor riesgo— de la migración irregular hacia Baleares. En total llegaron más de 7.300 personas han llegado al archipiélago a bordo de unas 400 pateras.
Del total de migrantes llegados en 2025, 2.683 personas alcanzaron Formentera y 482 arribaron a Ibiza, cifras especialmente significativas en relación con la dimensión territorial y poblacional de ambas islas.
