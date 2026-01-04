Ports de Balears retira seis pateras llegadas al puerto de Sant Antoni, en Ibiza, en 2025

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado, mediante una nota, de que Ports de les Illes Balears (PortsIB), ente dependiente de este departamento, ha gestionado durante el año 2025 la retirada de un total de 53 pateras llegadas a diferentes puertos del archipiélago.

Estas actuaciones se enmarcan en el dispositivo ordinario que PortsIB mantiene activo "para garantizar la seguridad, la limpieza y el correcto funcionamiento de las instalaciones portuarias, así como una gestión adecuada de las embarcaciones abandonadas, de acuerdo con criterios ambientales y de seguridad", según señala la nota del Govern. El coste medio por patera, asociado al transporte desde el puerto, el desguace, la limpieza y la descontaminación de las zonas afectadas, se ha situado este año en 616 euros, una cifra en línea con la de los últimos ejercicios.

Récord de llegadas

El año 2025 ha sido especialmente significativo en términos generales. Según los datos del Ministerio del Interior, 7.321 personas llegaron a las Illes Balears a bordo de 401 pateras, lo que supuso un incremento del 24,5% respecto al año 2024 y consolidó 2025 como el año con más llegadas registradas hasta ahora al archipiélago, tanto en número de personas como de embarcaciones, indican los datos del Govern.

Desde el año 2020, PortsIB ha gestionado la retirada de 324 pateras en los puertos de la comunidad autónoma. En conjunto, el coste asumido por PortsIB para hacer frente a la gestión de estas embarcaciones desde 2020 asciende a 199.680 euros.

El análisis del periodo 2020–2025 muestra una concentración significativa de las llegadas en determinados puntos del litoral y en épocas concretas del año. La Colònia de Sant Jordi es el puerto con un número más elevado de pateras retiradas, con 120 embarcaciones, seguido de Cabrera, con 106, y de Portocolom, con 69. Otros puertos como Cala Figuera (8), Sant Antoni en Ibiza (6) y Portopetro (3) presentan cifras inferiores, mientras que el resto de instalaciones registran valores puntuales.

Más pateras en otoño

En cuanto a la distribución mensual, los datos evidencian un patrón claramente estacional, con una mayor incidencia durante los meses de otoño. Octubre es el mes con más pateras retiradas (46), seguido de noviembre (37) y septiembre (34). También se registran valores elevados durante el verano, especialmente en agosto (39) y julio (30), mientras que los meses de marzo (5), mayo (11) y abril (16) concentran las cifras más bajas.

PortsIB mantiene igualmente la línea de cesión de embarcaciones y motores recuperados a centros formativos del sector marítimo de las Illes Balears, con el objetivo de facilitar la formación práctica del alumnado y dar una segunda vida a parte del material recuperado cuando las condiciones técnicas lo permiten.