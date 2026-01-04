Pesca ilegal en Ibiza: denunciado un restaurante por servir pescado procedente de pesca furtiva

Un restaurante de Ibiza ha sido denunciado por tenenecia ilicita de ocho kilos de pescado. Entre las especies localizadas, procedentes de la pesca submarina furtiva, hay meros, corvinas y cabrachos.

La denuncia fue tramitada el pasado mes de mayo por la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del personal de la inspección pesquera de la dirección general de Pesca y junto con el Consell de Ibiza, cuando informaron además de que el pesacado fue decomisado y destruido.

Heridas de arpón

Según comunicaron desde la conselleria, en los ejemplares de pescado se observaba la herida provocada por el arpón de la pesca submarina. Asimismo, el restaurante carecía de ninguna documentación que probara la procedencia o trazabilidad del pescado, motivo por el cual el producto se inmovilizó y se decomisó.

Para Joan Simonet, conseller de pesca, estas actuaciones son prueba del compromiso del Govern con la defensa de los pescadores de las Balears y el sector pesquero.

Inspección conjunta

Esta actuación se realizó en una inspección conjunta realizada por la dirección general de Pesca y los consells de Ibiza y Formentera. Los inspectores del Govern se desplazaron para la ocasión para intervenir en los establecimientos sobre los que había sospechas, con el objetivo de mantener el cumplimiento de la normativa, evitar la competencia desleal y proteger los intereses de pescadores y consumidores.

La Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Baleares prohibe la comercialización de peces pequeños, menores a las medidas reglamentarias, procedentes de la pesca recreativa, lo que constituye una infracción muy grave que puede sancionarse con multas de hasta 60.000 euros y el decomisio de la mercancía.