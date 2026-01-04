Las noticias más leídas de Diario de Ibiza en 2025

Las diez noticias más leídas en la web de Diario de Ibiza este 2025 incluyen temas de vivienda y okupación, serpientes, historias de migración, como la de los siete menores que robaron una barca en Argelia para llegar a Ibiza o yates que visitan la isla durante el verano, como el Laurel, cuyo alquiler cuesta 525.000 euros a la semana.

La lancha robada en Argelia

En el mes de septiembre, Diario de Ibiza contaba la historia de cómo siete menores llegaban a Ibiza a bordo de una lancha que habían robado en la costa argelina. Mientras los chavales estaban ya a disposición de las autoridades españolas, el dueño de la embarcación suspiraba por recuperarla, aunque el proceso no era sencillo. "Podría denunciarlo, pero me dijo que tenía miedo de que le acusaran de entregar el barco a los ladrones", explicaba su hijo. "La ley es nuestro país es corrupta. Mi padre podría ir a la cárcel en cuanto presente la denuncia. Lo convenceré para que presente una denuncia o viaje a España, pero no tiene prisa porque tiene miedo de que lo encarcelen por ello", decía.

2 . Multazo por pescar sin licencia

En pleno mes de agosto, un pescador fue cazado tras capturar ilegalmente 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus de Ibiza y Formentera. El hombre llevaba ejemplares capturados con pesca submarina recreativa y se le sancionó con una multa de 60.000 euros.

3. Despliegue de las Fuerzas Armadas

El despliegue del Regimiento 'Palma' 47 (Mallorca) del Mando Operativo de las Fuerzas Armadas en Baleares se publicaba en es Diari a principio del mes de agosto. Los militares llegaban a la isla para llevar a cabo patrullas y reconocimientos, tanto a pie como motorizados, por distintas zonas y realizar misiones de presencia, vigilancia y disuasión en Sant Antoni, Sant Josep y la ciudad de Ibiza.

4. Un yate de 525.000 euros a la semana

El Laurel -construido en 2006- llegaba a aguas de Ibiza en el mes de julio. El yate ostentó durante muchos años el prestigioso título del yate privado más grande construido en los Estados Unidos y está valorado en nada más y nada menos que en 66 millones de euros. El precio para alquilarlo no es apto para todos los bolsillos: unos 525.000 euros a la semana más gastos. Su eslora de 73 metros permite alojar a 12 invitados y 24 tripulantes, entre ellos instructores de buceo y masajistas. El propietario del barco trabajó mano a mano con Bill Clinton.

El yate Laurel, valorado en 66 millones de euros / Superyacht

5.El barco del depósito de 86.000 euros

El yate 'Panthera', de 47 metros de eslora, llegaba a la isla en mayo llamando la atención de todo el que paseaba por Marina Ibiza , donde estaba atracado. Está valorado en unos 45 millones de euros y su interior es un auténtico espectáculo de diseño. La embarcación tiene cuatro plantas, lo que da una idea de las comodidades que puede albergar.

Con bandera de las Islas Caimán, su depósito de combustible tiene capacidad para 61.500 litros. Al precio que está el gasoil en Ibiza (unos 1,4 euros el litro), llenarlo cuesta la friolera de 86.000 euros. Esto significa que, teniendo cuenta que el superyate tiene dos motores con casi 4.000 caballos cada uno, ir y volver de Ibiza a Formentera cuesta, en gasolina, unos 7.000 euros.

6.Serpientes y estupidez humana

Un vecino de Ibiza, Joan Micolau, alucinaba en el mes de mayo mientras paseaba por el bosque cerca de Cala Aubarca. Allí encontraba un bebedero hecho con una garrafa y grabado con una navaja o un objeto cortante sobre una rama: “Keep water 4 snakes” (deja agua para las serpientes ). También una nota en inglés colocada cuidadosamente en equilibrio sobre la misma rama, explicando que es verano y que estos animales necesitan agua.

Micolau compartía la imagen en redes sociales. Y es que, se sorprendió de que mientras la mayoría de Ibiza está en plena lucha contra las serpientes, animal invasor que, según los expertos, está esquilmando a la sargantana, auténtico animal autóctono de las Pitiusas, hay gente que pide que se cuide a las serpientes.

Imagen de la 'story' que ha compartido en Instagram / Joan Micolau

7.Okupas en Sant Antoni

En el mes de marzo, Diario de Ibiza contaba el revuelo en Sant Antoni después de que sorprendieran in fraganti a dos individuos de origen magrebí mientras cambiaban, a plena luz del día, la puerta de una casa ubicada en la calle Bisbe Cardona. Vicent Riera, el legítimo propietario, grabó lo que estaba ocurriendo y llamó a la Guardia Civil y a la Policía Local, que llegaron al lugar de los hechos cuando los jóvenes seguían cambiando la puerta, según Riera, pero «no pudieron hacer nada».

Es Diari hablaba con el abogado y senador por Ibiza y Formentera Juanjo Ferrer,, que aseguraba que "no hay ninguna ley que permita a nadie okupar un bien ajeno».

Dos personas quitaron el viernes la puerta que habían colocado los okupas en Sant Antoni. / | VICENT MARÍ

8.Temporada incierta

Los pequeños supermercados que se encuentran en zonas turísticas de Ibiza compartían en agosto la percepción de que había menos gente y menos consumo que otros veranos. Asociaban este hecho a los elevados precios de la isla, el todo incluido de los hoteles y el turista que viene únicamente para salir de fiesta.

9.Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante

Un vuelo de Vueling entre Ibiza y Alicante acumuló más de diez horas de retraso, según contó el ibicenco Pablo Serra a es Diari a final de agosto. Tras embarcar, el capitán comunicó un fallo en un ordenador relacionado con el antihielo de las alas, por lo que desalojaron el avión y enviaron a los pasajeros a la terminal. Ya cerca de la una de la madrugada se confirmó la cancelación, con la promesa de una nueva salida a las 4.50 horas, pero sin ofrecer hotel —según les indicaron, “no lo creían pertinente” por ser pocas horas— y con un único vale para comida cuando se canceló el vuelo.

Durante la noche, muchos viajeros durmieron en el aeropuerto, incluidos bebés y personas con necesidades especiales, y denunciaron falta de agua y de información, además de no recibir atención o facilidades. A primera hora les volvieron a reprogramar: primero a las 6 y luego a las 9 horas, alegando que faltaba la tripulación, que llegó sobre las 8.55 horas. La tensión estalló en la terminal cuando un grupo bloqueó la puerta de embarque de otro vuelo de la compañía al grito de “Aquí no sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros”. El avión terminó despegando a las 9 horas y aterrizó en Alicante a las 10.05, con más incidencias al desembarcar.

10.El "gilipollas" de Paco Jémez

El que en mayo aún era el entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, analizó el estado de su equipo, que para él dijo "no merece ser campeón". Sin tapujos y sin pelos en la lengua, como era habitual, en la rueda de prensa previa al partido que enfrentó a la UD Ibiza ante el Alcorcón dijo que esta vez no daría pistas sobre los jugadores: "Soy el único gilipollas que en las ruedas de prensa dice quién va a jugar".