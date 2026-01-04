Lluvia, frío y posibilidad de nieve: el tiempo en Ibiza para el Día de Reyes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este domingo la llegada de un frente frío a Baleares. El aire polar hará bajar los termómetros hasta temperaturas mínimas y traerá a las islas lluvia que, desde el lunes, víspera de Reyes, podría caer en forma de nieve. A las precipitaciones hay que sumar viento con intervalos fuertes, que aumentará la sensación de frío y que pone en alerta amarilla a Ibiza durante la jornada del lunes 5 de enero por fenómenos costeros.

La delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, explica, en declaraciones a Europa Press, que Baleares se encuentra bajo la influencia de la borrasca Francis, que se va acercando a las islas.

Durante la víspera de Reyes, el cielo de Ibiza estará cubierto y la previsión es de lluvia durante todo el día, con probabilidad del 95% durante la tarde.

Nieve el Día de Reyes

Según los meteorólogos, el martes 6 de enero, Día de Reyes, la nieve podría caer en cotas relativamente bajas -500 metros- y no se descarta agua nieve incluso a nivel del mar. La probabilidad de lluvia es del 95%.

Los cielos estarán cubiertos evolucionando durante la jornada a poco nuboso con chubascos ocasionales y las temperaturas seguirán bajando, hasta rondar entre los 8 y los 10 grados las máximas y entre los -1 grados y los 6 grados las mínimas.