La respuesta de la sociedad de las Pitiusas a la petición de que ofrecieran viviendas con un alquiler asequible para agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a Ibiza y Formentera: les han llegado muy pocas y, además, a precios muy elevados, según denuncia la Asociación Española de Guardias Civiles, que los califica de «prohibitivos».

Llama la atención

Que el real decreto que modifica algunas normas de Marina Mercante no incluya la prometida excepción para Balears y dé luz verde a la comercialización durante tres meses de embarcaciones particulares. Según señalan desde asociaciones de chárter náutico, el ministro Óscar Puente «ha dejado en ridículo al PSOE balear» y denuncian el problema de seguridad que esto generará.

Que sólo tres de los inicialmente 21 aspirantes a inspector de Turismo del Consell de Formentera hayan superado el proceso de selección, que ya quedó vacante en la primera convocatoria al rechazar la plaza los cinco aspirantes. Pasadas las fiestas, la institución debería anunciar la contratación de este profesional, salvo que se repita lo que ocurrió hace meses y ninguno acepte la oferta.