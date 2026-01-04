Dreski Castillo, barbero venezolano en Ibiza: "Si Maduro no salía así, no iba a salir nunca"

Dreski Castillo trabaja como barbero profesional en Ibiza, "cuidando la imagen masculina de los ibicencos". Salió de Venezuela hace dos años, obligado por "la posición política de su familia". Su abuelo, Eugenio Castillo, era diputado de la República de Venezuela por el partido Comité de organización política electoral independiente (Copei), lo que supuso una "persecución" para todos los miembros de la familia. Explica que "era difícil tener una vida en paz entre tanta violencia, el miedo, los Colectivos de la patria y la Operación Tun Tun (arrestos masivos e indiscriminados a opositores y manifestantes)". "Iban a tu casa y te metían preso si opinabas distinto a ellos, y después venían las torturas psicológicas y físicas", recuerda.

Árbitro externo

Así que Castillo se declara "feliz porque sale Maduro del poder". "Algunos hablan de que Estados Unidos se va a apoderar del petróleo, pero los venezolanos no vivían del petróleo desde hace mucho tiempo", considera. Además, según este joven, "el pueblo venezolano salió a votar por su candidato Edmundo González, pero volvieron a robar las elecciones presidenciales, y por ese motivo debía haber un árbitro externo, que en este caso fue Estados Unidos". "Si no salía Maduro así, no iba a salir después de 20 años de dictadura", opina.

Respecto a su vida actual, Castillo afirma que "España ha sido un país muy amigable para los venezolanos y la isla de Ibiza es muy amable y receptiva si vienes a hacer las cosas bien , a aportar a la comunidad y a respetar su cultura".