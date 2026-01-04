Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dulces muy ibicencos

Dulces muy ibicencos | J. A. RIERA

Dulces muy ibicencos | J. A. RIERA

Por Reyes, son pocas las familias que renuncian al roscón. Sin embargo, ni este ni el turrón o los polvorones han logrado eclipsar el arraigo de los bunyols y, sobre todo, del bescuit, un dulce imprescindible que, año tras año, acompaña la tradicional salsa de Nadal en las mesas de los hogares ibicencos.

