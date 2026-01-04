Con el cuerpo en Ibiza y la mente en Venezuela

A la expectativa de ver qué pasa ahora. Así están en estos momentos los venezolanos que viven en Ibiza y Formentera y que ayer de madrugada se despertaron con el ataque de Estados Unidos a su país. La mayoría celebran lo que intuyen que puede ser, siempre que los seguidores de Maduro no se hagan con el poder, el final de una dictadura que, señalan, en la mayoría de los casos fue lo que les impulsó a dejar atrás su país. Sienten alegría, pero también preocupación por lo que pueda pasar.

Nelson H. Peralta: «El bombardeo es el inicio»

El médico de Atención Primaria del centro de salud de Vila Nelson Harb Peralta nació en el estado venezolano de Nueva Esparta, en la isla de Margarita. Tiene 32 años y vive en Ibiza desde finales de mayo de 2023. En su opinión, la operación militar de Estados Unidos contra diferentes objetivos en Venezuela «es el inicio apenas de muchas cosas más, porque ha sido grande el sufrimiento que ha estado pasando la población, no solo por Maduro». «Que hayan capturado a la cabeza puede desengranar otras acciones que ojalá todas sean buenas para el pueblo venezolano, para Latinoamérica y hasta para el mundo», considera.

«Esta mañana [por ayer] me desperté con la noticia y me alarmé mucho», explica Harb Peralta, «porque se veía impresionante la situación del bombardeo y todo, pero me parece que fueron, de alguna manera, selectivos, porque la misión la lograron hacer de la manera que estaba planteada», considera. Esa primera inquietud se suavizó al comprobar que su familia y amigos en el país estaban «todos bien, gracias a dios».

Luis Omar Ramírez y su compatriota Alejandro Gutiérrez en Vila. | L. R.

Luis O. Ramírez: «¡Venezuela libre, hermano!»

Luis Omar Ramírez lleva residiendo cuatro años en Ibiza, adonde llegó desde su Venezuela natal tras una breve estancia en Sevilla. Salió de su país obligado por «la crisis humanitaria, allí no hay acceso a la educación ni a la salud ni a nada», comenta. De ser distintas las circunstancias, nunca habría dejado lo que él considera «el mejor país del mundo». «Venezuela nunca ha sido un país de migrantes, a nadie se le pasaba por la mente emigrar porque éramos felices, pero por culpa de la desgracia en la que convirtieron el país los venezolanos empezaron a salir y ahora estamos regados por todo el mundo».

De lo acontecido en la madrugada de este sábado en Venezuela, Ramírez y sus conocidos venezolanos en Ibiza tienen «sentimientos encontrados». Sienten alegría, pero también cierta «ansiedad y preocupación» por ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el futuro. Lo que tiene claro es que esta ofensiva de Estados Unidos marca un punto y aparte en una situación para la cual ya no hay vuelta atrás: «Puede pasar que cualquiera de ellos se proclame sucesor de Nicolás Maduro para que nada cambie, pero creo que se les pasó su tiempo y esperemos que sea así». «La misión es sacar a este gobierno y que volvamos a ser libres, a tener elecciones para poder elegir al que manda y, si no funciona, ponemos otro y en algún momento saldrá uno bueno», afirma Ramírez con optimismo.

Este risueño joven tiene familia que permanece en Caracas y en la ciudad venezolana de Valencia. Por el momento «están resguardados», pero echan de menos información fideligna sobre lo que está ocurriendo. «Allá no hay acceso a noticias, solo se sabe lo que el gobierno quiere, así que tenemos que contarles nosotros lo que está pasando», se lamenta. A pesar de estar todos bien, Ramírez no niega que tanto los que se quedaron en su país como los que emigraron están pasando la jornada con cierto nivel de «ansiedad porque no se sabe lo que puede pasar porque las bombas no llevan nombre».

Ahora que parece abrirse la posibilidad de un cambio, Ramírez se plantea la posibilidad de volver, «pero dentro de un tiempo porque el país no va a mejorar de hoy para mañana, lo han destruido todo». «Estamos muy bien en España, pero lo mejor es pasar la vejez en el país de uno», comenta mientras saluda a un compatriota con el que se cruza en la calle con un alegre «¡Venezuela libre, hermano!».

Jonathan Hidalgo: «Sentimos emoción y escepticismo»

El venezolano Jonathan Hidalgo, que reside en Madrid pero trabaja en Ibiza durante la temporada turística. Explica en conversación telefónica con Diario de Ibiza que la mañana de sábado se despertó con el móvil lleno de llamadas y mensajes de sus conocidos contándole la ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura del presidente del país, Nicolás Maduro y su esposa. «Era algo con lo que la mayoría de los venezolanos contrarios al gobierno hemos fantaseado muchas veces», comenta, «y ahora, parece que ha ocurrido de verdad», añade con cierto escepticismo, fruto de anteriores «noticias falsas» que se han ido difundiendo a lo largo de los años sobre posibles cambios en el país.

Pero tras el «shock» y la emoción del primer momento, este joven que salió de su país en 2019 y tras una breve estancia en Colombia se instaló en España junto a su esposa, ha tenido tiempo de hacer una lectura no tan optimista de la situación provocada por la decisión de Donald Trump. Para empezar, la supuesta salida de Maduro y su esposa no supondría por sí misma el fin del régimen autoritario del mandatario: «Quedan otros en la cúpula, como Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez o Padrino López, el ministro de Defensa, y capaz que no cambia nada, simplemente ha sido un intercambio entre Maduro y Trump y al final no pasará nada».

Desde sus compatriotas le llega este sentimiento de «alegría pero también de escepticismo e incertidumbre» y el mismo Hidalgo no se acaba de creer si «realmente va a haber un cambio trascendental en el país o esto va a ser otra decisión militar tomada a puerta cerrada y la gente no se va a enterar al final de lo que pasó». Sobre la versión oficial de la captura y extracción del país del presidente venezolano y su esposa, este hombre, que asegura haber sufrido en primera persona la dureza de la vida en su país bajo el régimen de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, tiene sus dudas: «Estados Unidos puso precio a la captura de Maduro y es probable que haya sido una cooperación entre ese país y algunas figuras importantes de Venezuela que pueden haber entregado al presidente por la recompensa de 50 millones ofrecida».

Además, Hidalgo recuerda con pesimismo unas declaraciones del número dos del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, quien aseguró hace unos días que si Estados Unidos atacaba Venezuela, «ellos no se iban a quedar de brazos cruzados respecto a la oposición venezolana». Al hilo de esta posible represión, Hidalgo habla de la existencia en el país de ‘Los colectivos’, unos grupos de ciudadanos armados a modo de paramilitares que apoyan al gobierno oficial y que juegan un papel importante en el control social. «Son personas sin instrucción militar ni policial, que han tomado el papel de defensores de la patria y es muy probable que ahora mismo estén recibiendo órdenes de atacar ciertos puntos de activistas de la oposición al gobierno», añade.

«La mayor preocupación para nosotros ahora es que no cambie nada y encima se produzca una reprimenda del gobierno para los venezolanos», concluye.

«Apoyamos la invasión, queremos un cambio»

«Mi padre estaba con el gobierno cuando sus hijos empezamos a salir de Venezuela, pero con los años se ha dado cuenta de lo que ocurría y ha cambiado su postura», cuenta una venezolana que reside y trabaja en Ibiza desde hace 12 años, pero que prefiere mantener el anonimato. «Apoyamos la invasión porque queremos que haya un cambio», opina, aunque añade con realismo: «Sabemos que el cambio no va a ser de la noche a la mañana, porque tiene que ser un cambio social y mental de la gente, que lleva 25 años bajo un gobierno que penaliza su esfuerzo por trabajar, haciéndoles creer que tener dinero es malo para después hacer ver que los que mandan son quienes se lo dan todo».

Esta mujer dejó su país a los 17 años, en solitario, y pasó por diferentes zonas de España hasta instalarse en la isla. Antes se había marchado un hermano, tras ella salieron también el resto de sus hermanos y hermanas y, finalmente, sus padres. En Venezuela quedan los familiares de su padre, con los que están en continuo contacto tras la ofensiva de Estados Unidos. «Una de mis primas vive cerca del Palacio de Miraflores (sede oficial del gobierno de Maduro) y nos ha dicho que por ahora están bien, aunque están preparados para marcharse si en algún momento se pide el desalojo de la zona».

Otro grupo de familiares reside en la región turística de Higuerote, muy cerca de Caracas, la capital venezolana y que también ha sido atacada en la ofensiva estadounidense. «No tienen luz y la zona está un poco alborotada por las detonaciones, pero la población está tranquila dentro de lo que cabe», explica en conversación telefónica.

La repentina decisión de Donald Trump de atacar el país no ha sido una sorpresa para esta joven: «Nos lo esperábamos un poco aunque pensábamos que pasaría más tarde, porque el presidente Maduro se estaba burlando de él y está claro que Trump no va a dejar que la gente se burle de él por su forma de ser, así que no nos ha sorprendido». «Por todo lo que estaba haciendo últimamente Estados Unidos en el Caribe, trasladando hasta allí a militares, se veía venir que en algún momento iba a atacar», añade.

Sobre un posible regreso a su país natal tras la caída de Nicolás Maduro, esta trabajadora lo tiene claro: «La verdad es que no, porque sabemos que la situación en Venezuela va a ser insostenible los primeros años tras el cambio de gobierno». Aunque sí le gustaría poder regresar algún día con su pareja y su propia familia para que conozcan la tierra de sus orígenes, «pero no para vivir allí».

«Parrillita» para celebrar la caída de Maduro

«Se ha cumplido el deseo de la primera uva. Es la mejor noticia de 2026, la mejor manera de empezar el año», confiesa Laura Corredor, que festeja este sábado por la tarde en ses Païsses, junto a una decena de compatriotas, la captura y extracción de Nicolás Maduro por una unidad de Delta Force de Estados Unidos.

Tras conocer la noticia por la mañana, se pusieron rápidamente en contacto a través de las redes sociales. Primero decidieron ir a celebrarlo a las casetas navideñas de Sant Antoni, donde brindaron hasta que coincidieron en que algo que esperaban con tanto deseo desde hace tanto tiempo se merecía una fiesta aún mayor: una «parrillita» de carne. Incluso vino, desde Formentera, Rodrigo, hijo de canarios y de 44 años de edad.

Para ello fueron a ses Païsses, donde montaron la parrilla dentro de un garaje decorado, en su parte exterior, con una gran bandera venezolana. Desde lejos se huele la carne a la brasa, se ve la intensa humareda saliendo del garaje y se oyen los gritos de alegría. Fuera, dos de ellos chatean sonrientes.

Corredor tiene 39 años y salió de su país en 2017, primero con destino Perú, para ya en 2019 llegar a la isla, a las puertas del confinamiento por el covid. Pidió un deseo cuando comió la primera de las uvas de año nuevo, justo, dice, el que este sábado, de madrugada en Caracas, se cumplió.

Cuando se les pide que posen para un vídeo y se les pregunta por qué se han reunido para la parrillada, lo primero que exclaman es porque «Venezuela es libre».

Prohens anhela el fin de la dictadura

El Govern balear comparte con los venezolanos la «prudencia» ante la situación en Venezuela, y el anhelo del «fin de la dictadura», tras el ataque perpetrado en el país por Estados Unidos, y el posterior anuncio del presidente norteamericano, Donald Trump, de que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores.

En un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, la presidenta Prohens asegura que el Govern balear «sigue con atención la situación en Venezuela» y «está en contacto y a disposición de los venezolanos residentes en las Islas».

En esta línea, Prohens señala que el Ejecutivo balear comparte con ellos la «prudencia» en estos momentos y el anhelo de que esto sea «el fin de la dictadura criminal que les ha privado de sus derechos y libertades» y que «dé paso a una transición democrática en Venezuela».

Hay que recordar que el Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por parte de Estados Unidos contra «territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares» de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una «gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos».