Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan

Las cabalgatas de Reyes previstas en el municipio de Santa Eulària cambian de fecha por la previsión de lluvia de para el lunes 5 de enero. El Ayuntamiento ha informado a través de Instagram de que se ha decidido trasladar todos los desfiles reales al martes 6 de enero. Los ayuntamientos no paran de mirar las previsiones meteorológicas para decidir qué hacen con los desfiles de Reyes. Mientras la ciudad de Ibiza ha decidido adelantarlo a este domingo por la tarde, Santa Eulària opta por retrasarlo al propio Día de Reyes.

De momento, Sant Antoni, Sant Josep, Sant Joan y Formentera no han anunciado cambio alguno en sus programaciones.

Pese al cambio, los horarios y los recorridos se mantienen sin modificaciones. Así, en Puig d’en Valls la cabalgata arrancará a las 10.30 horas, con salida desde Can Negre, mientras que en Jesús comenzará a las 13 horas desde el campo de fútbol. Por la tarde, Sant Carles recibirá a sus Majestades a partir de las 17 horas, con salida desde el colegio Sant Carles; en Santa Eulària, la llegada está prevista para las 18.30 horas desde el Club Náutico y, por último, Santa Gertrudis cerrará la jornada a las 19.30 horas desde la piscina municipal.

El Consistorio ha pedido a vecinos y visitantes que compartan el aviso para que la información llegue a todas las familias y ningún niño se quede sin ver a Sus Majestades los Reyes Magos.

Si el martes 6 de enero el mal tiempo persistiera, la recepción de los Reyes Magos se trasladará al Palau de Congressos d’Eivissa. En tal caso, el Ayuntamiento informará a través de los canales oficiales.