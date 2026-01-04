Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cabalgatas

Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan

Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán por las distintas parroquias del municipio el martes 6 de enero

Cabalgata de Reyes de Santa Eulària en una imagen de archivo

Cabalgata de Reyes de Santa Eulària en una imagen de archivo / J.A. Riera / JA RIERA

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Las cabalgatas de Reyes previstas en el municipio de Santa Eulària cambian de fecha por la previsión de lluvia de para el lunes 5 de enero. El Ayuntamiento ha informado a través de Instagram de que se ha decidido trasladar todos los desfiles reales al martes 6 de enero. Los ayuntamientos no paran de mirar las previsiones meteorológicas para decidir qué hacen con los desfiles de Reyes. Mientras la ciudad de Ibiza ha decidido adelantarlo a este domingo por la tarde, Santa Eulària opta por retrasarlo al propio Día de Reyes.

De momento, Sant Antoni, Sant Josep, Sant Joan y Formentera no han anunciado cambio alguno en sus programaciones.

Pese al cambio, los horarios y los recorridos se mantienen sin modificaciones. Así, en Puig d’en Valls la cabalgata arrancará a las 10.30 horas, con salida desde Can Negre, mientras que en Jesús comenzará a las 13 horas desde el campo de fútbol. Por la tarde, Sant Carles recibirá a sus Majestades a partir de las 17 horas, con salida desde el colegio Sant Carles; en Santa Eulària, la llegada está prevista para las 18.30 horas desde el Club Náutico y, por último, Santa Gertrudis cerrará la jornada a las 19.30 horas desde la piscina municipal.

El Consistorio ha pedido a vecinos y visitantes que compartan el aviso para que la información llegue a todas las familias y ningún niño se quede sin ver a Sus Majestades los Reyes Magos.

Si el martes 6 de enero el mal tiempo persistiera, la recepción de los Reyes Magos se trasladará al Palau de Congressos d’Eivissa. En tal caso, el Ayuntamiento informará a través de los canales oficiales.

