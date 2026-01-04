Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio

Los Reyes Magos de Oriente llegan este domingo a Ibiza. La previsión de lluvia ha hecho que adelanten su visita para asegurarse de que todos los niños y niñas puedan verlos y disfrutar del desfile en familia. Sus Majestades también recorrerán el resto de municipios de la isla, si la lluvia no lo impide, este lunes 5 de enero.

Cabalgata en Ibiza

El desfile saldrá a las 18 horas de este domingo 4 de enero desde el puerto y recorrerá la avenida de Santa Eulària, Bartomeu de Rosselló, Isidor Macabich, calle del País Valencià, avenida de Espanya y, por último, Vara de Rey, donde sus Majestades acudirán a la carpa para saludar a los niños y recoger las últimas cartas, además de dedicarles algunas palabras.

Este año serán cerca de 600 personas las que formarán parte del desfile entre bailarines, pajes reales y ayudantes. La comitiva estará formada por un total de siete carrozas. Cuatro de fantasía: Cisne, Cartero real, Tren de los regalos y el barco púnico del Dios Bes. Además, las de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, cada una con su trono, su música e identificada con su propio color. Durante el recorrido se repartirán un total de 3.000 kilos de caramelos.

El lunes 5 de enero, a las 11.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán por el barrio de Es Clot (salida A.V. Es Clot; llegada Iglesia del Rosario y villancicos). A las 12 horas, si la metereología lo permite, saldrán hacia Parque de la Paz, donde habrá animación, chocolatada y regalos.

Cabalgata en Sant Antoni

La cabalgata de Reyes Magos en Sant Antoni se mantiene para el lunes 5 de enero. El desfile saldrá a las 18.30 horas desde la avenida Doctor Fleming y continuará por el Passeig de la Mar. La comitiva realizará una parada en el carrer Ample para la tradicional ofrenda en la iglesia y, posteriormente, sus Majestades se dirigirán al Passeig de ses Fonts. Allí, en el escenario del Mercat de Nadal, los recibirá la concejala Neus Mateu y tendrá lugar el esperado reparto de regalos.

Los pajes reales estarán durante la mañana, de 12 a 14 horas, en la caseta real.

CABALGATA REYES MAGOS EN SANT ANTONI 2025 / / JA RIERA

Cabalgata en Santa Eulària

En Santa Eulària, los Reyes Magos desembarcarán el martes 6 de enero a las 18.30 horas en el pantalán de la Escuela Municipal de Vela. Tras su llegada por mar, Sus Majestades serán recibidos por las autoridades locales y dará comienzo una rúa formada por ocho carrozas, que recorrerá las principales calles de la localidad.

El desfile saldrá del puerto deportivo y pasará por las calles Sant Llorenç, Sant Joan , Osca y Sant Jaume, con una parada especial en la capilla de Lourdes para la adoración. El recorrido finalizará frente al Ayuntamiento, donde se llevará a cabo la entrega de regalos a las niñas y niños de Santa Eulària. La jornada se cerrará en Santa Gertrudis a las 19.30 horas donde los Reyes saldrán desde la piscina municipal.

Cabalgata Reyes Magos Santa Eulària el año pasado / / TONI ESCOBAR

Antes, a las 17 horas, sus Majestades pasarán por Sant Carles. La comitiva partirá desde las escuelas del pueblo y se dirigirá hasta el Centro Parroquial, donde los Reyes harán entrega de los regalos a los más pequeños.

A las 10.30 horas los Reyes Magos llegarán a la parroquia de Puig d’en Valls tras iniciar el desfile desde Can Negre. El recorrido transcurrirá por las principales calles del pueblo hasta la iglesia, acompañado por una batucada y por las integrantes de la sección de Gimnàstica Rítmica Puig d’en Valls.

El recorrido real finalizará en Jesús, donde a las 13 horas la comitiva saldrá desde el campo de fútbol . Acompañados por bailarines, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán hasta la iglesia de la Mare de Déu de Jesús.

Cabalgata en Sant Josep

También el día 5, los Reyes Magos se pasearán por Sant Josep. La cabalgata será a partir de las 17 horas en Cala de Bou, con llegada de Sus Majestades de Oriente al auditorio Caló de s’Oli, desde donde partirán para visitar el resto del municipio.

Sus Majestades desfilarán también a partir de las 19 horas por Sant Agustí, con salida desde el aparcamiento de las Escoles Velles y a las 20 horas en Sant Jordi, con adoración en la iglesia y entrega de regalos en la carpa de la plaza.

Cabalgata en Sant Joan

Los Reyes Magos desfilarán también el lunes 5 de enero por Sant Joan. El desfile está previsto a partir de las 18.30 horas. Sus Majestades de Oriente llegarán a Sant Miquel, donde se les dará la bienvenida y recorrerán las principales calles del pueblo. Al acabar habrá reparto de regalos.