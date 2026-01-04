Atrapados en el aeropuerto de Ibiza: la odisea para llegar a Alicante en un vuelo con más de 10 horas de retraso

Más de diez horas de retraso. Esa fue la demora que sufrieron los pasajeros del vuelo VLG 1353 de Vueling que hacía la ruta de Ibiza a Alicante el pasado mes de agosto. El vuelo debía salir supuestamente a las 21.55 horas y lo hizo finalmente a las 9:00 horas del día siguiente, lo que causó el cabreo y el motín de algunos de los pasajeros.

El ibicenco Pablo Serra era uno de los viajeros de este vuelo y contó su experiencia a Diario de Ibiza. “Cuando llegué al aeropuerto el vuelo ya se había retrasado a las 23 horas. Subimos al avión y cuando ya estábamos dentro sentados nos habla el capitán por megafonía explicando que hay un problema con uno de los ordenadores de a bordo”, explicó Serra. En ese momento llevaban ya media hora sentados en el avión, y el problema con el ordenador en cuestión, cuya función era controlar el antihielo de las alas, era más grave de lo que parecía inicialmente.

En ese momento, la aerolínea decide desalojarlos del avión y que los pasajeros esperen en la terminal, donde finalmente se les informa de la cancelación del vuelo. La siguiente salida para llegar a su destino se programa a las 4.50 de la mañana.

Noche en el aeropuerto

Serra, al ser residente, pudo dormir en su casa, pero no así muchos que no viven en Ibiza. “Mucha gente tuvo que dormir en el aeropuerto, había cochecitos de bebé y gente con necesidades especiales”, denunció Serra, quien también explicó que la compañía solo ofreció vales para un menú del Burger King y que al solicitar agua les remitían a las fuentes del aeropuerto.

Al regresar al aeropuerto a la madrugada siguiente, Serra se encontró con alguna dificultad para acceder al control de seguridad del aeropuerto, ya que todavía no estaba abierto, aunque finalmente le dejaron acceder al explicar la situación. La sorpresa fue mayor, sin embargo, cuando los 90 pasajeros del vuelo estaban frente a la puerta de embarque, con la pantalla indicando el destino hacia Alicante, pero sin ningún tripulante de la compañía a la vista. “Era la hora del vuelo, las 4.50 horas, y no había nadie”, declaró Serra.

Rato después, llegaron un chico y una chica de la aerolínea que comenzaron a repartir las nuevas tarjetas de embarque y les comunican que la hora del vuelo sería finalmente a las 6 horas. Sin embargo, esa tampoco iba a ser la hora real en la que partirían hacia Alicante. “Nos comentaron que el avión estaba ya en tierra en Ibiza, pero que no había tripulación porque comenzaban a trabajar a las 8 horas y que el vuelo saldría al final a las 9 horas”, contó Serra.

Amotinados

A partir de entonces, los nervios afloraron y se vivieron los primeros momentos de tensión. La compañía informó de que la tripulación finalmente debía llegar en un vuelo procedente de Barcelona a las 8.15 horas, a lo que había que tener en cuenta que algunos de ellos podrían pedir el descanso entre vuelos, por lo que, tras múltiples horarios de salida incumplidos, muchos pasajeros ya no daban crédito a esta nueva estimación. Un grupo de personas se dirigió entonces hacia una de las puertas de embarque de la misma compañía con destino a Barcelona. A grito de “aquí no sale nadie de la isla si no salimos nosotros”, bloquean la entrada. “Tuvieron que venir siete guardias civiles para calmar los ánimos”, declaró.

Finalmente, el vuelo consiguió despegar a las 9 horas y llegar a Alicante a las 10.05 de la mañana. Un viaje de 12 horas en el que los pasajeros denunciaron que no se les ofreció poner hojas de reclamaciones así como la falta de información.