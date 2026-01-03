Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diciembre frioMejores planesRoscón de reyesPateras
instagramlinkedin

Vivienda

La reivindicativa carta a los Reyes Magos de los guardias civiles de Ibiza

La Asociación Española de Guardias Civiles incluye la noticia de Diario de Ibiza en su misiva a Melchor, Gaspar y Baltasar

La ilustración de la AEGC sobre el cuartel de Ibiza

La ilustración de la AEGC sobre el cuartel de Ibiza / AEGC

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

"Queridos Reyes Magos: este año en AEGC nos hemos portado muy bien, por eso, no pedimos oro, incienso ni mirra. Con que nos traigáis viviendas y cuarteles en Ibiza para que los guardias civiles no tengan que dormir en el coche, nos damos por satisfechos". Así comienza la carta que la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha escrito a los Reyes Magos, a ver si con ellos tienen más suerte que con las admnistraciones públicas.

La asociación ha compartido esta singular misiva junto a la noticia publicada por Diario de Ibiza este sábado en la que reclamaba la construcción "urgente" de un cuartel en la isla ante los "problemas cronificados" en las Pitiusas: la vivienda, la carestía de la vida t la insuficiente retribución por insularidad. En la noticia, el coordinador en Baleares de la AEGD, Iván Fidalgo, exigía "construir de una vez por todas algunos de los cuarteles anunciados".

"Una forma de atajar esta situación que afecta a todos y, por tanto, también a nosotros, es con vivienda. Tradicionalmente la Guardia Civil ha tenido casas cuarteles donde hay algunas viviendas. Pero en Ibiza la ratio de pabellones por guardia es bastante inferior a otros lugares del país y a la media nacional", afirmaba Fidalgo.

En el perfil de Instagram, la imagen que acompaña la carta es una ilustración en la que se ve a dos guardias frente a los tres Reyes Magos. Uno de los agentes tiene las palmas de las manos juntas, en señal de "por favor", mientras que el otro, de rodillas, sujeta la carta en la que les piden el cuartel en Ibiza. Melchor, Gaspar y Baltasar, por su parte, rodeados de regalos y con un camello a sus espaldas, sostienen un cartel en el que se ve el nuevo cuartel.

Noticias relacionadas y más

Aprovechando la carta, también les piden a sus regalonas majestades que se les reconozca como profesión de riesgo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
  2. La Justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferri a un camionero
  3. Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
  4. Noche de tensión en un vuelo con destino a Ibiza: "De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa"
  5. Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
  6. Pánico en un avión de Ibiza a Málaga por el impacto de un rayo: 'Hemos oído un estallido y el ala estaba chamuscada
  7. Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
  8. El problema de la vivienda en Ibiza: Guardias civiles en helicóptero hacia la isla para casos de emergencia

Jonathan Hidalgo, venezolano temporero en Ibiza: "Sentimos emoción pero también escepticismo y preocupación"

Jonathan Hidalgo, venezolano temporero en Ibiza: "Sentimos emoción pero también escepticismo y preocupación"

La reivindicativa carta a los Reyes Magos de los guardias civiles de Ibiza

La reivindicativa carta a los Reyes Magos de los guardias civiles de Ibiza

Venezolana residente en Ibiza: "Apoyamos la invasión porque queremos un cambio en Venezuela"

Venezolana residente en Ibiza: "Apoyamos la invasión porque queremos un cambio en Venezuela"

Cuatro estudiantes de Ibiza viajan a Irlanda con las Becas Excelencia

Cuatro estudiantes de Ibiza viajan a Irlanda con las Becas Excelencia

Dos días de cabalgatas y regalos de los Reyes Magos en Santa Eulària

Dos días de cabalgatas y regalos de los Reyes Magos en Santa Eulària

El Pitiús Team Motoclub despide hoy al motorista de 22 años fallecido en Ibiza

El Pitiús Team Motoclub despide hoy al motorista de 22 años fallecido en Ibiza

La gran noticia de Joaquín Prat y Alexia Pla, enfermera con clínicas de estética en Ibiza

La gran noticia de Joaquín Prat y Alexia Pla, enfermera con clínicas de estética en Ibiza

Ibiza se plantea adelantar al domingo la cabalgata de Reyes

Ibiza se plantea adelantar al domingo la cabalgata de Reyes
Tracking Pixel Contents