La reivindicativa carta a los Reyes Magos de los guardias civiles de Ibiza

"Queridos Reyes Magos: este año en AEGC nos hemos portado muy bien, por eso, no pedimos oro, incienso ni mirra. Con que nos traigáis viviendas y cuarteles en Ibiza para que los guardias civiles no tengan que dormir en el coche, nos damos por satisfechos". Así comienza la carta que la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha escrito a los Reyes Magos, a ver si con ellos tienen más suerte que con las admnistraciones públicas.

La asociación ha compartido esta singular misiva junto a la noticia publicada por Diario de Ibiza este sábado en la que reclamaba la construcción "urgente" de un cuartel en la isla ante los "problemas cronificados" en las Pitiusas: la vivienda, la carestía de la vida t la insuficiente retribución por insularidad. En la noticia, el coordinador en Baleares de la AEGD, Iván Fidalgo, exigía "construir de una vez por todas algunos de los cuarteles anunciados".

"Una forma de atajar esta situación que afecta a todos y, por tanto, también a nosotros, es con vivienda. Tradicionalmente la Guardia Civil ha tenido casas cuarteles donde hay algunas viviendas. Pero en Ibiza la ratio de pabellones por guardia es bastante inferior a otros lugares del país y a la media nacional", afirmaba Fidalgo.

En el perfil de Instagram, la imagen que acompaña la carta es una ilustración en la que se ve a dos guardias frente a los tres Reyes Magos. Uno de los agentes tiene las palmas de las manos juntas, en señal de "por favor", mientras que el otro, de rodillas, sujeta la carta en la que les piden el cuartel en Ibiza. Melchor, Gaspar y Baltasar, por su parte, rodeados de regalos y con un camello a sus espaldas, sostienen un cartel en el que se ve el nuevo cuartel.

Aprovechando la carta, también les piden a sus regalonas majestades que se les reconozca como profesión de riesgo.