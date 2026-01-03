Crisis de vivienda en Ibiza: Una asociación de guardias civiles pide la construcción urgente de un cuartel

«Aquí los problemas ya están un poco cronificados. Son estructurales ya desde hace mucho tiempo», señala el coordinador balear de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Iván Fidalgo, a la pregunta de este diario sobre las reclamaciones de los agentes de cara al 2026. Los factores que dificultan completar y fidelizar plantillas están diagnosticados desde hace tiempo, afirma: la carestía de la vivienda y de la vida en general y la falta de actualización de la retribución por insularidad.

El Gobierno anunció recientemente una revisión al alza de dicho plus y su equiparación con Canarias tras un acuerdo de los sindicatos UGT y CSIF con el Ministerio de Función Pública, pero ahora esto tendrá que materializarse y tanto la AEGC como otras entidades de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) recalcan que la equiparación con el otro archipiélago español no es suficiente. Y es que los contextos son diferentes y la vida en Balears es más cara.

Cuarteles pendientes

«Una forma de atajar esta situación que afecta a todos y, por tanto, también a nosotros, es con vivienda. Tradicionalmente la Guardia Civil ha tenido casas cuarteles donde hay algunas viviendas. Pero en Ibiza la ratio de pabellones por guardia es bastante inferior a otros lugares del país y a la media nacional», afirma Fidalgo, que concluye que «se debería construir de una vez por todas alguno de los cuarteles anunciados». Se refiere a los de Sant Josep y Santa Gertrudis. «En el caso del de Sant Josep, ya vamos para unos diez años desde que se anunció. Y parece ser que ha quedado un poco en el olvido», lamenta.

En octubre de 2024, este diario recogía que el equipo de gobierno municipal en Sant Josep mantenía la previsión del anterior mandato de reservar un terreno del antiguo sector de suelo urbanizable de Can Burgos para edificar el cuartel, a algo más de un kilómetro de distancia del que ya hay en Can Sifre. El objetivo es que allí el Estado construya el edificio. Además, el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Josep (aprobado esta legislatura) también incluye la obtención de dicho terreno, de más de 10.000 metros cuadrados, para destinarlo a este uso. El Ayuntamiento afirma estar «trabajando intensamente» para poder ceder formalmente dicho terreno al Ministerio del Interior.

El edificio de Santa Gertrudis

En el caso del cuartel en Santa Gertrudis, la cesión del terreno ya está hecha. El pleno municipal de Santa Eulària aprobó la concesión temporal, de cinco años prorrogables por otros cinco, de 8.000 metros cuadrados en dicha localidad a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese). Al respecto, Fidalgo explica que están «pendientes» de qué ocurre: «Desde la Delegación de Gobierno de Balears se nos dice que es una prioridad, pero hace unas semanas el Consejo de Ministros aprobó el primer plan de infraestructuras para la seguridad hasta el 2029, y ahí no aparece Santa Gertrudis por ningún lado. Sí que aparece el de Santanyí, que ha tenido que esperar unos 45 años desde que el Ayuntamiento cedió el terreno a Interior». En esta localidad mallorquina, en 1973 el Consistorio cedió al Estado una parte y la otra en 1987.

Desde la Delegación del Gobierno afirman que el cuartel de Santa Gertrudis estará incluido en el segundo plan de infraestructuras, a partir de 2026. Es difícil dar fechas, ya que el Ejecutivo central sigue sin poder aprobar presupuestos por falta de apoyos en el Congreso.

En Formentera, el Consell tiene previsto ceder terreno a Interior para ampliar el cuartel de la Guardia Civil en Sant Francesc. «Se están realizando todos los trámites administrativos para poder elevar a público la adquisición de la parcela. Se prevé que dentro del primer trimestre se pueda ceder», señala el Consell. Fidalgo apunta que «hasta ahora, más o menos todos los guardias del puesto Formentera tenían alojamiento en el cuartel, pero ya no».