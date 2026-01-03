Venezolana residente en Ibiza: "Apoyamos la invasión porque queremos un cambio en Venezuela"

"Mi padre estaba con el gobierno cuando sus hijos empezamos a salir de Venezuela, pero con los años se ha dado cuenta de lo que ocurría y ha cambiado su postura", cuenta una venezolana que reside y trabaja en Ibiza desde hace 12 años, pero que prefiere mantener el anonimato. "Apoyamos la invasión porque queremos que haya un cambio", opina, aunque añade con realismo: "Sabemos que el cambio no va a ser de la noche a la mañana, porque tiene que ser un cambio social y mental de la gente, que lleva 25 años bajo un gobierno que penaliza su esfuerzo por trabajar, haciéndoles creer que tener dinero es malo para después hacer ver que los que mandan son quienes se lo dan todo".

Esta mujer dejó su país a los 17 años, en solitario, y pasó por diferentes zonas de España hasta instalarse en Ibiza. Antes se había marchado un hermano, tras ella salieron también el resto de sus hermanos y hermanas y, finalmente, sus padres. En Venezuela quedan los familiares de su padre, con los que están en continuo contacto tras la ofensiva de Estados Unidos. "Una de mis primas vive cerca del Palacio de Miraflores (sede oficial del gobierno de Maduro) y nos ha dicho que por ahora están bien, aunque están preparados para marcharse si en algún momento se pide el desalojo de la zona".

"No tienen luz y la zona está alborotada"

Otro grupo de familiares reside en la región turística de Higuerote, muy cerca de Caracas, la capital venezolana y que también ha sido atacada en la ofensiva estadounidense. "No tienen luz y la zona está un poco alborotada por las detonaciones, pero la población está tranquila dentro de lo que cabe", explica en conversación telefónica.

La repentina decisión de Donald Trump de atacar el país no ha sido una sorpresa para esta joven: "Nos lo esperábamos un poco aunque pensábamos que pasaría más tarde, porque el presidente Maduro se estaba burlando de él y está claro que Trump no va a dejar que la gente se burle de él por su forma de ser, así que no nos ha sorprendido". "Por todo lo que estaba haciendo últimamente Estados Unidos en el Caribe, trasladando hasta allí a militares, se veía venir que en algún momento iba a atacar", añade.

Sobre un posible regreso a su país natal tras la caída de Nicolás Maduro, esta trabajadora lo tiene claro: "La verdad es que no, porque sabemos que la situación en Venezuela va a ser insostenible los primeros años tras el cambio de gobierno". Aunque sí le gustaría poder regresar algún día con su pareja y su propia familia para que conozcan la tierra de sus orígenes, "pero no para vivir allí".