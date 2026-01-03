Venezolanos celebran con una "parrillita" en Ibiza la caída de Maduro

“Se ha cumplido el deseo de la primera uva. Es la mejor noticia de 2026, la mejor manera de empezar el año”, confiesa Laura Corredor, que festeja este sábado por la tarde en ses Païsses, junto a una decena de compatriotas, la captura y extracción de Nicolás Maduro por una unidad de Delta Force de Estados Unidos. Tras conocer la noticia por la mañana, se pusieron rápidamente en contacto a través de las redes sociales. Primero decidieron ir a celebrarlo a las casetas navideñas de Sant Antoni, donde brindaron hasta que coincidieron en que algo que esperaban con tanto deseo desde hace tanto tiempo se merecía una fiesta aún mayor: una “parrillita” de carne. Incluso ha venido, desde Formentera, Rodrigo, hijo de canarios y de 44 años de edad.

Para ello fueron a ses Païsses, donde han montado la parrilla dentro de un garaje decorado, en su parte exterior, por una gran bandera venezolana. Desde lejos se huele la carne a la brasa, se ve la intensa humareda saliendo del garaje y se oyen los gritos de alegría. Fuera, dos de ellos chatean sonrientes.

Corredor tiene 39 años y salió de su país en 2017, primero con destino Perú, para ya en 2019 llegar a la isla, a las puertas del confinamiento por el covid. Pidió un deseo cuando comió la primera de las uvas de año nuevo, justo, dice, el que este sábado, de madrugada en Caracas, se ha cumplido.

Cuando se les pide que posen para un vídeo y se les pregunta por qué se han reunido para la parrillada, lo primero que exclaman es porque “Venezuela es libre”.