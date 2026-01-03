Dos días de cabalgatas y regalos de los Reyes Magos en Santa Eulària

Santa Eulària vive con ilusión la inminente llegada de los Reyes Magos, que este año repartirán su agenda en dos días para poder visitar todas las parroquias del municipio. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán el lunes por la tarde y continuarán su recorrido el próximo martes 6, cargados de regalos y dispuestos a no dejar a ningún niño sin su visita.

La primera parada de sus Majestades será este lunes en Sant Carles a las 17 horas. La comitiva partirá desde las escuelas del pueblo y se dirigirá hasta el Centro Parroquial, donde los Reyes harán entrega de los regalos a los más pequeños. Sin apenas descanso, se trasladarán a Santa Eulària, donde está previsto que desembarquen a las 18.30 horas en el pantalán de la Escuela Municipal de Vela. Tras su llegada por mar, los Reyes serán recibidos por las autoridades locales y dará comienzo una rúa formada por ocho carrozas, que recorrerá las principales calles de la localidad.

El desfile saldrá del puerto deportivo y pasará por las calles Sant Llorenç, Sant Joan, Osca y Sant Jaume, con una parada especial en la capilla de Lourdes para la adoración. El recorrido finalizará frente al Ayuntamiento, donde se llevará a cabo la entrega de regalos a las niñas y niños de Santa Eulària. La jornada concluirá en Santa Gertrudis, donde a partir de las 19.30 horas la comitiva real desfilará hasta la plaza de la iglesia, escenario en el que sus Majestades repartirán los regalos entre los vecinos de la localidad.

La actividad continuará el martes. A las 10.30 horas los Reyes Magos llegarán a la parroquia de Puig d’en Valls, iniciando el desfile desde Can Negre. El recorrido transcurrirá por las principales calles del pueblo hasta la iglesia, acompañado por una batucada y por las integrantes de la sección de Gimnástica Rítmica Puig d’en Valls.

El recorrido real finalizará en Jesús, donde a las 13 horas la comitiva saldrá desde el campo de fútbol. Acompañados por bailarines, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán hasta la iglesia de la Mare de Déu de Jesús, poniendo el broche final a dos intensos días en los que acabarán de vaciar sus sacos de regalos antes de una noche mágica para todos los niños de Ibiza.