La Confederación Española de Policía en Balears pide un aumento de categoría para la comisaría de Ibiza

El secretario provincial de la Confederación Española de Policía (CEP), David Pola, reivindica, como deseo de año nuevo, que la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Vila pase a ser reconocida como comisaría provincial.

"En Ibiza se dan las circunstancias adecuadas para poner en marcha un proyecto en el que se reconozca a esta comisaría con una categoría superior, para poder tener más policías, más medios materiales, mejores infraestructuras y atender todas las necesidades que hay", destaca en conversación con este diario.

"Tenemos unos niveles delincuenciales muy altos, que vienen publicados en documentos oficiales del Ministerio del Interior por trimestre, y además hay un fenómeno de inmigración irregular llegada en pateras que consume absolutamente todos los recursos de la Policía Nacional. Por lo tanto, necesitamos más medios, más personal, más formación y también mejores infraestructuras", concluye Pola.

Afirma que hay ejemplos de localidades que, sin ser capitales de provincia, cuentan con una comisaría que ejerce funciones de provincial. Además, exige un plus de insularidad adecuado para atraer y fidelizar personal en el Cuerpo.