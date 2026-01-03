Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reservas regadíoÚltimo adiós motoristaBajar factura luzPrimer baño del año
instagramlinkedin

La Confederación Española de Policía en Balears pide un aumento de categoría para la comisaría de Ibiza

El secretario provincial señala que sería una buena herramienta para "poder tener más policías, más medios materiales, mejores infraestructuras y atender todas las necesidades"

Comisaría de la Policía Nacional en Ibiza.

Comisaría de la Policía Nacional en Ibiza. / Sergio G. Cañizares

Toni Escandell Tur

Toni Escandell Tur

Ibiza

El secretario provincial de la Confederación Española de Policía (CEP), David Pola, reivindica, como deseo de año nuevo, que la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Vila pase a ser reconocida como comisaría provincial.

"En Ibiza se dan las circunstancias adecuadas para poner en marcha un proyecto en el que se reconozca a esta comisaría con una categoría superior, para poder tener más policías, más medios materiales, mejores infraestructuras y atender todas las necesidades que hay", destaca en conversación con este diario.

"Tenemos unos niveles delincuenciales muy altos, que vienen publicados en documentos oficiales del Ministerio del Interior por trimestre, y además hay un fenómeno de inmigración irregular llegada en pateras que consume absolutamente todos los recursos de la Policía Nacional. Por lo tanto, necesitamos más medios, más personal, más formación y también mejores infraestructuras", concluye Pola.

Noticias relacionadas y más

Afirma que hay ejemplos de localidades que, sin ser capitales de provincia, cuentan con una comisaría que ejerce funciones de provincial. Además, exige un plus de insularidad adecuado para atraer y fidelizar personal en el Cuerpo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents