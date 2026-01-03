Niños pillados con las manos en la masa en la Fira de sa Sobrassada de Sant Josep

«Podem pastar ja?», grita un crío. «A pastar!», responde inmediatamente Esidor Ramis, matancer y técnico de la cooperativa ganadera Carn & Coop. Ni un segundo tardan los ocho chavales en abalanzarse sobre los 20 kilos de carne salpimentada para, con las manos protegidas con guantes, empezar a amasarla, como si fuera plastilina, hasta crear una masa uniforme teñida de rojo por el pimentón. Tal es el frenesí que un niño pierde el guante derecho, que se supone que no está dentro de la carne picada. Pero sigue con la mano izquierda mezclando con toda su fuerza la pasta que, en breve, será embutida en tripas del cerdo por Ramis. Ponen todos tanto empeño en la tarea que a veces saltan, como si fueran chispas, pequeños trozos de carne que caen bien al suelo, bien a la manga de la chaqueta de un padre tan embobado con su criatura que ni se entera.

Progenitores y curiosos rodean a la pandilla, atentos (la mayoría con las cámaras de sus móviles) a este momento culminante de la III Fira de sa Sobrassada de Sant Josep, que tenía que haberse celebrado el 20 de diciembre pero que fue aplazada hasta este sábado debido a las condiciones meteorológicas que reinaban aquella jornada.

Concluida la fase del amasamiento colectivo, llega el momento de embutir la carne. Se forma entonces una larga cola al final de la cual se entrega una sobrasada. Ramis cree que alcanzará para unas 20. Un padre fotografía a su hija con el embutido colgando de la mano -como un trofeo, como quien pesca una trucha o caza un conejo- y decoración navideñas de fondo. Otros pasean por la larga alfombra roja dispuesta en la calle Pere Escanellas con la sobrasada colgando del índice, como quien luce un caro bolso de Louis Vuitton por el quadrilatero de la moda de Milan.

JPEG/260103DIB_Toni Escob (229320851) / Toni Escobar

Y aunque hace una semana esta feria ya pasó por Sant Jordi, vuelve a ser un éxito de público y participación, sobre todo la frita popular de cerdo, calamar y sobrasada que el mismo Ramis, omnipresente, prepara con otros cocineros y pinches con 50 kilos de magro, costillas y panceta, 20 kilos de calamares y 30 kilos de patatas, además de «tres o cuatro sobrasadas. Todo de calidad, kilómetro cero». Se la comerán unas 200 personas.

El doble de cerdos

La calidad la ponen los cerdos criados por su cooperativa como se hacía antaño. En marzo hará cuatro años que dieron a conocer esa agrupación, que empezó con unos 150 puercos. No les ha ido mal, pues en tan poco tiempo ya han doblado la piara: ya tienen 300. Como María Ramon, de Sa Cova, con sus pollos, de los que cría ahora unos 7.000, unos 2.000 más que en 2024. Es lo que tiene, coinciden ambos, la calidad, que atrae clientes. «La idea es ir aumentando, ampliar los canales de comercialización», explica. Pero «sin saturar ni reventar el mercado, sin perder la calidad».

Y si tras la epidemia de gripe aviar que afectó a la península Maria Ramon notó un subidón de las ventas, Ramis lo sintió cuando el Govern creó un bono para adquirir al 50% productos de proximidad: «Salió un jueves y al día siguiente teníamos la cámara casi vacía». Sus ventas crecieron en cuestión de días en torno a un 30%.

Felicia Bocú, edil de Sostenibilidad, lo controla todo desde que abre la feria. Incluso viste (y no se quita en todo el día) un mandil diseñado para este evento gastronómico. Cuando ve cómo se pica la carne, suspira nostálgica por aquellos tiempos en que, en su Bucarest natal o en la bucólica Mărgău (la población originaria de su abuela), se dejaba el brazo dando vueltas a la picadora con la que preparaban la carne para las salchichas ahumadas. Todos miran absortos cómo funciona la picadora, una escena hasta hace poco habitual en los mercados pero menos frecuente desde que la carne picada se vende ya empaquetada en los supermercados. Es tan hipnótico.

Al lado, en el cruce entre la calle Pere Escanellas y la del Ajuntament, el Grup Folklòric de Sant Jose pone la música. Salen los presentes a bailar a la improvisada plaza vestidos de paisano, casuals.

También apuesta por la calidad y el producto kilómetro cero el francés Fabrice Toubin, creador junto a Stephanie (su mujer, «la jefa») de Limonisla, una bebida hecha con limones de Ibiza que invita a probar a quienes se acercan a su puesto. Hace nueve años se fue de su país (por cómo lo dice, parece que harto) y vino a vivir a la isla, donde los siete limoneros de su finca de Sant Rafel le inspiraron la idea de producir limonada, que inicialmente vendía en mercadillos como el de es Canar.

Inició esta andadura empresarial con el líquido extraído de 150 kilos de limones mezclado con el agua del manantial de Sant Rafel. Hace un año ya exprimía unos 500 kilos. Este año llegó a los 800. Y conforme sus clientes aumentan, desea que la cooperativa Agroeivissa le pueda abastecer con una tonelada, al menos y de momento. Hay agricultores dispuestos a plantar más limoneros ante la creciente demanda de este fruto, no solo de Fabrice (que hace un año, con la sequía, sufrió para encontrar la cantidad que necesitaba), sino también de la hostelería ibicenca (para los cubatas). Todas sus botellas de limonada se producen en una fábrica (que llama laboratorio) de Santa Eulària.

Los niños también tuvieron ocasión de poner las manos en otra masa, la de harina preparada por la chef Marga Orell para crear cocas con sobrasada en su taller. La receta es simple: hacen bolitas con la masa, la aplanan, colocan encima un trozo de sobrasada, la cubren con más masa, la chafan y van directas a la sartén. Lo complicado, explica Orell, es preparar la masa: utiliza biga, un prefermento italiano de larga duración (24 horas), que aplica sobre la harina integral de xeixa. Su único temor es que el viento apague el fuego de su hornillo portátil: «Bah, irá bien, me apaño». Y se apaña.