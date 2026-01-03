Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Lorax también subieron a la catedral

Los Lorax también subieron a la catedral | J. A. RIERA

Redacción Ibiza

La Pujada a la Catedral se convirtió, un año más, el 31 de diciembre en una auténtica fiesta popular en la que el humor y la diversión fueron los grandes protagonistas, con muchos participantes ataviados con los más variopintos disfraces, desde un reivindicativo Papá Noel con el cartel «La DGT me ha quitado el trineo por no llevar la baliza V-16» hasta los ecologistas Lorax.

