Llama la atención
Cómo se ha consolidado la tradición de recibir el nuevo año con un baño multitudinario en ses Salines. Lo que empezó hace 15 años como una iniciativa de la familia Hammersma, que invitaba a quien quisiera a sumarse, ha ido creciendo hasta convertirse en una auténtica fiesta popular. Desde el año pasado ya no ha habido ni siquiera convocatoria, pero no ha hecho falta: centenares de personas volvieron a reunirse, como cada 1 de enero, en un ambiente festivo y de diversión para iniciar el año.
La incertidumbre en torno a las cabalgatas de Reyes del día 5 por la tarde, debido a la mala previsión meteorológica, que anuncia lluvia durante todo el día. El Ayuntamiento de Ibiza canceló ayer la rueda de prensa en la que iba a explicar los detalles del desfile, a la espera de cómo avancen las previsiones del tiempo. En caso de que no varíen, lo más probable es que se cancelen las cabalgatas y se busque otra fecha.
La despedida que hará hoy el Pitiús Team Motoclub al joven que falleció en un accidente de tráfico el 30 de diciembre. Los motoristas se sumarán al cortejo fúnebre pero sin hacer ruido en señal de respeto y duelo.
