Jonathan Hidalgo, venezolano temporero en Ibiza: "Sentimos emoción pero también escepticismo y preocupación"

El venezolano Jonathan Hidalgo, que reside en Madrid pero trabaja en Ibiza durante la temporada turística, explica en conversación telefónica con Diario de Ibiza que esta mañana se despertó con el móvil lleno de llamadas y mensajes de sus conocidos contándole la ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura del presidente del país, Nicolás Maduro y su esposa. "Era algo con lo que la mayoría de los venezolanos contrarios al gobierno hemos fantaseado muchas veces", comenta, "y ahora, parece que ha ocurrido de verdad", añade con cierto escepticismo, fruto de anteriores "noticias falsas" que se han ido difundiendo a lo largo de los años sobre posibles cambios en el país.

Jonathan Hidalgo / J.H

Pero tras el "shock" y la emoción del primer momento, este joven que salió de su país en 2019 y tras una breve estancia en Colombia se instaló en España junto a su esposa, ha tenido tiempo de hacer una lectura no tan optimista de la situación provocada por la decisión de Donald Trump. Para empezar, la supuesta salida de Maduro y su esposa no supondría por sí misma el fin del régimen autoritario del mandatario: "Quedan otros en la cúpula, como Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez o Padrino López, el ministro de Defensa, y capaz que no cambia nada, simplemente ha sido un intercambio entre Maduro y Trump y al final no pasará nada".

Recompensa de 50 millones

Desde sus compatriotas le llega este sentimiento de "alegría pero también de escepticismo e incertidumbre" y el mismo Hidalgo no se acaba de creer si "realmente va a haber un cambio trascendental en el país o esto va a ser otra decisión militar tomada a puerta cerrada y la gente no se va a enterar al final de lo que pasó". Sobre la versión oficial de la captura y extracción del país del presidente venezolano y su esposa, este hombre, que asegura haber sufrido en primera persona la dureza de la vida en su país bajo el régimen de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, tiene sus dudas: "Estados Unidos puso precio a la captura de Maduro y es probable que haya sido una cooperación entre ese país y algunas figuras importantes de Venezuela que pueden haber entregado al presidente por la recompensa de 50 millones ofrecida".

'Los colectivos' y la represión

Además, Hidalgo recuerda con pesimismo unas declaraciones del número dos del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, quien aseguró hace unos días que si Estados Unidos atacaba Venezuela, "ellos no se iban a quedar de brazos cruzados respecto a la oposición venezolana". Al hilo de esta posible represión, Hidalgo habla de la existencia en el país de 'Los colectivos', unos grupos de ciudadanos armados a modo de paramilitares que apoyan al gobierno oficial y que juegan un papel importante en el control social. "Son personas sin instrucción militar ni policial, que han tomado el papel de defensores de la patria y es muy probable que ahora mismo estén recibiendo órdenes de atacar ciertos puntos de activistas de la oposición al gobierno", añade.

"La mayor preocupación para nosotros ahora es que no cambie nada y encima se produzca una reprimenda del gobierno para los venezolanos", concluye.