Ofensiva contra Venezuela
Nelson Harb Peralta, médico de Venezuela en Ibiza: "El bombardeo es el inicio de muchas cosas más"
La ofensiva militar de Estados Unidos sobre Venezuela es recibida como el principio de un deseado cambio para el país
El médico de Atención Primaria del centro de salud de Vila Nelson Harb Peralta nació en el estado venezolano de Nueva Esparta, en la isla de Margarita. Tiene 32 años y vive en Ibiza desde finales de mayo de 2023. En su opinión, la operación militar de Estados Unidos contra diferentes objetivos en Venezuela "es el inicio apenas de muchas cosas más, porque ha sido grande el sufrimiento que ha estado pasando la población, no solo por Maduro". "Que hayan capturado a la cabeza puede desengranar otras acciones que ojalá todas sean buenas para el pueblo venezolano, para Latinoamérica y hasta para el mundo", considera.
"Esta mañana me desperté con la noticia y me alarmé mucho", explica Harb Peralta, "porque se veía impresionante la situación del bombardeo y todo, pero me parece que fueron, de alguna manera, selectivos, porque la misión la lograron hacer de la manera que estaba planteada", considera. Esa primera inquietud se suavizó al comprobar que su familia y amigos en el país estaban "todos bien, gracias a dios".
