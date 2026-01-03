Luis Omar Ramírez, venezolano residente en Ibiza: "¡Venezuela libre, hermano!"

Luis Omar Ramírez lleva residiendo cuatro años en Ibiza, adonde llegó desde su Venezuela natal tras una breve estancia en Sevilla. Salió de su país obligado por "la crisis humanitaria, allí no hay acceso a la educación ni a la salud ni a nada", comenta. De ser distintas las circunstancias, nunca habría dejado lo que él considera "el mejor país del mundo". "Venezuela nunca ha sido un país de migrantes, a nadie se le pasaba por la mente emigrar porque éramos felices, pero por culpa de la desgracia en la que convirtieron el país, los venezolanos empezaron a salir y ahora estamos regados por todo el mundo".

De lo acontecido en la madrugada de este sábado en Venezuela, Ramírez y sus conocidos venezolanos en Ibiza tienen "sentimientos encontrados". Sienten alegría, pero también cierta "ansiedad y preocupación" por ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el futuro. Lo que tiene claro es que esta ofensiva de Estados Unidos marca un punto y aparte en una situación para la cual ya no hay vuelta atrás: "Puede pasar que cualquiera de ellos se proclame sucesor de Nicolás Maduro para que nada cambie, pero creo que se les pasó su tiempo y esperemos que sea así". "La misión es sacar a este gobierno y que volvamos a ser libres, a tener elecciones para poder elegir al que manda y, si no funciona, ponemos otro y en algún momento saldrá uno bueno", afirma Ramírez con optimismo.

Falta de información

Este risueño joven tiene familia que permanece en Caracas y en la ciudad venezolana de Valencia. Por el momento "están resguardados", pero echan de menos información fideligna sobre lo que está ocurriendo. "Allá no hay acceso a noticias, solo se sabe lo que el gobierno quiere, así que tenemos que contarles nosotros lo que está pasando", se lamenta. A pesar de estar todos bien, Ramírez no niega que tanto los que se quedaron en su país como los que emigraron están pasando la jornada con cierto nivel de "ansiedad porque no se sabe lo que puede pasar porque las bombas no llevan nombre".

Ahora que parece abrirse la posibilidad de un cambio, Ramírez se plantea la posibilidad de volver, "pero dentro de un tiempo porque el país no va a mejorar de hoy para mañana, lo han destruido todo". "Estamos muy bien en España, pero lo mejor es pasar la vejez en el país de uno", comenta mientras saluda a un compatriota con el que se cruza en la calle con un alegre "¡Venezuela libre, hermano!".