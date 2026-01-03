Ibiza registró 26 incendios forestales y Formentera ocho en 2025

Balears ha cerrado 2025 con uno de los mejores balances de incendios forestales de las últimas décadas, tanto por el número de siniestros como por la superficie forestal afectada, consolidando 2025 como el segundo mejor año desde que existen registros (1974) en superficie quemada.

Durante el año se han registrado 82 incendios forestales en todo el archipiélago, con una superficie total afectada de 17,1 hectáreas, de las cuales 13,4 corresponden a vegetación desarbolada y 3,7 a vegetación arbolada.

Estas cifras se sitúan muy por debajo de la media de los últimos diez años (88 incendios y 148 hectáreas quemadas anuales), según ha destacado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural este viernes.

Por islas, Mallorca concentra el 48 por ciento de las igniciones, con 39 incendios forestales, seguida de Ibiza, con 26 incendios (32 por ciento del total). Menorca, con nueve incendios (11 por ciento), y Formentera, con ocho, (10 por ciento), son las islas con menos siniestros registrados durante el año.

A falta de cerrar las investigaciones, el 96 por ciento de los incendios forestales han sido causados por la actividad humana.