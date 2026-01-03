Ibiza y Formentera se acostumbran a convivir con el fenómeno migratorio

2025 ha supuesto la confirmación de que el fenómeno migratorio ha llegado para quedarse en las Pitiusas, sobre todo en Formentera, que sigue absorbiendo la mayor parte de todas esas embarcaciones irregulares.

Si en 2024 alcanzaron las costas pitiusas un total de 3.016 migrantes y 189 pateras, según los datos facilitados por Delegación de Gobierno, un año después esas cifra incluso han aumentado, con 3.217 migfrantes a bordo de 194 pateras a lo largo de 2025.

Llegada de migrantes a Playa d'en Bossa / D.I.

El primer día del año ya llegaron tres pateras y en las siguientes semanas se produjo un goteo de cadáveres que fueron apareciendo en las costas de Formentera, reafirmando una vez más el peligro extremo de todas esas travesías que se realizan en barcas muy precarias desprovistas de cualquier medida de seguridad.

Entre los que sí superaban con éxito la aventura, seguían figurando menores, cuya manutención hasta que cumplen los 18 años corre a cargo de los Consells insulares. Las quejas no se hicieron esperar sobre todo desde Formentera, donde a mediados de año se conoció que el gasto de esta tutela representará el 90% de la financiación que recibe el Consell para gestionar todas las competencias transferidas por el Govern.

Cadáver recogido en una playa de Formentera / P.M.V.

Mientras las instituciones pitiusas hacían números, el Mediterráneo seguía encadenando tragedias, como las de los cinco migrantes somalíes que fallecieron en febrero. Cuatro de ellos perdieron la vida al intentar asistir a una compañera que había caído al mar, según relataron los supervivientes en sus declaraciones ante la Policía Nacional en Ibiza.

Igualmente trágico, y en su caso también sorprendente, fue el viaje de otra patera que en mayo dejó un reguero de cadáveres que llegaron maniatados a las costas del archipiélago. No sufrieron una muerte violenta, sino que fallecieron de inanición después de estar dos semanas a la deriva, y estaban atados por un rito funerario, según confirmaron algunos familiares de las víctimas.

Recepción de migrantes en el puerto de Ibiza / Toni Escobar

La osadía de siete menores

«No damos abasto con la migración», avisó en julio la presidenta balear, Marga Prohens, sumada a la petición de ayuda al Gobierno nacional, en el que su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, seguía negándose a reconocer oficialmente la ruta argelina, pese a que era la que más crecía en todo el país.

Ya en septiembre, fue muy sonada la historia de siete menores que robaron una barca en Argelia y, vestidos con bañadores y chanclas como si fuera de excursión, la pilotaron hasta Ibiza, donde fueron internados por la Policía Nacional en un centro de menores.

Una de las pateras que acabó en tragedia / D.I.

Finalmente, el 16 de septiembre el Gobierno aprobó la declaración de emergencia migratoria en Baleares, lo que implicaba una inversión de 6,75 millones de euros para hacer frente al fenómeno. Durante aquellos días también empezaban a funcionar las nuevas carpas para acoger migrantes en los puertos de Ibiza y Formentera.

Visita de Helena Maleno al cementerio de Formentera / P.M.V.

Cuatro de cada cinco migrantes que llegan en patera a las Pitiusas, según explicaron desde Cruz Roja durante el X Encuentro de agentes sociales, celebrado en octubre en la nueva sede de Cáritas en Sant Rafel. Pero muchos se siguen quedando por el camino y Helena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras, es una de esas personas que trata de identificar a las víctimas para que sus familiares puedan cerrar su duelo. «Si no encuentra a su muerto, ese familiar no descansa jamás», contaba durante su paso por varios cementerios pitiusos.