Ibiza se plantea adelantar al domingo la cabalgata de Reyes

Las academias de baile que participan este año en la cabalgata de los Reyes Magos de la ciudad de Ibiza lo dan por seguro: la cabalgata de los Reyes Magos, en caso de que las condiciones meteorológicas lo permitan, se celebrará este domingo por la tarde. Es decir, que el desfile real más esperado por los niños y niñas del municipio se adelantará un día.

La noticia comenzó a correr como la pólvora por los grupos de whatsapp de los participantes el viernes por la tarde. Horas después de que el Consistorio anulara la rueda de prensa convocada para ofrecer los detalles de la cabalgata. En ese momento, ya advertían de que ésta peligraba por la previsión de lluvias: "Os informamos que debido a la mala previsión meteorológica anunciada para el día 5 de enero, anulamos la rueda de prensa sobre la cabalgata de Reyes de la ciudad de Eivissa prevista para hoy a las 11 horas. En los próximos días os informaremos de la nueva programación y alternativas planteadas en base a la evolución de las previsiones meteorológicas".

A pesar de esto, técnicos y operarios se afanaban durante el viernes para tener las carrozas listas. La actividad en la nave en la que tradicionalmente se hacen los preparativos de la cabalgata (decoración de los tronos, almacenaje de los caramelos, puesta a punto de los sistemas de luz y sonido...) era frenética. Y es que todo debía estar listo un día antes, por si era necesario adelantar la llegada de sus regalonas majestades a la ciudad.

Academias de baile citadas 24 horas antes

El viernes por la tarde el Ayuntamiento comenzó a contactar con los participantes en el desfile, principalmente academias de baile, para emplazarles al domingo por la tarde y no al lunes, como estaba previsto inicialmente. Estas escuelas, de hecho, dan por seguro que la cabalgata se adelantará 24 horas, siempre que las lluvias lo permitan. Sin embargo, desde el Ayuntamiento no confirman este cambio del programa.

Un portavoz del Consistorio, al preguntarle el viernes a última hora de la tarde sobre lo que comentaban las academias, se mostraba reacio a confirmarlo: "No hay nada decidido aún. Es una de las opciones que se barajan. Mañana [este sábado] en función de la evolución de las previsiones se decidirá".

En caso de que se adelante, las familias deberán explicar a los más pequeños de la casa que, aunque la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar a la isla sea el domingo, éstos no pasarán por sus casas hasta el lunes por la noche.

De momento, desde los demás ayuntamientos tampoco han informado sobre si la lluvia obligará a cambiar su programación de las cabalgatas reales previstas para los días 5 y 6 de enero.