La Asociación Española de Guardias Civiles, sobre el llamamiento a alquilar vivienda a agentes: «Las ofertas han sido escasas y con precios muy elevados»

A mediados de junio, las asociaciones de guardias civiles hicieron un llamamiento a los propietarios de Baleares para que alquilasen sus viviendas a agentes desplazados a las islas. Se ofrecían como nexo puramente informativo entre ambas partes. Desde entonces se han recibido algunas ofertas, pero, al menos en las Pitiusas, son muy pocas, según expone el coordinador autonómico en Baleares de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Iván Fidalgo.

«Hemos recibido ofertas, pero hay algunas que son prohibitivas, con unos precios muy elevados. Donde más se han ofrecido es en Mallorca, donde, como es lógico, hay más vivienda. En las Pitiusas han sido muy poquitas», explica a este diario. Dichas ofertas han sido fundamentalmente en Ibiza, pero «con precios bastante altos». En todo caso, Fidalgo explica que «no ha habido un cambio de destinos» recientemente, de modo que ahora mismo nadie le está preguntando por esta cuestión. Pero volverá a ocurrir.

Compartir vivienda entre varios agentes

«Generalmente todo pasa porque se junten varios guardias civiles y compartan una vivienda. Pero claro, un guardia alumno en prácticas o un guardia de primer año que llega a Ibiza de manera forzosa, pues bien... Pero la situación se complica cuando se trata de una persona que tiene familia o hijos, y ya no hablemos de si tiene una hipoteca en su lugar de origen». Con todo, Fidalgo, que coordina desde Ibiza dicha asociación en todas las Baleares, lamenta hay agentes «que lo pasan realmente mal».

En este sentido, sobre los casos que han salido en prensa local y nacional de guardias civiles malviviendo en caravanas o vehículos similares en las Pitiusas, «ha habido alumnos en prácticas y también guardias profesionales». En todo caso, está claro que no es una situación aceptable para ningún agente ni nadie que resida en Ibiza y Formentera o el resto de islas. La clave está en solucionar el problema de la vivienda y mejorar el plus de insularidad, del que no basta con equipararlo con Canarias al ser Baleares un lugar con un mayor coste de vida, concluye.