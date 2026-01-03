Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata

Ya hay fecha para la Cabalgata de Reyes Magos en Ibiza. Finalmente, sus Majestades de Oriente llegarán a Vila este domingo 4 de enero. El Ayuntamiento de Ibiza ha optado por adelantar el desfile ante la previsión de lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de cara al lunes 5 de enero. "Tras analizar todas las opciones disponibles, finalmente se ha optado por aprovechar una posible ventana entre lluvias que los pronósticos ofrecen a priori para la tarde de este domingo. El objetivo del Ayuntamiento, que ha trabajado sin descanso en las últimas horas para analizar todas las posibilidades y para movilizar a los participantes, ha sido en todo momento ofrecer la opción más viable para que la comitiva real pueda recorrer las calles del municipio y llenar la ciudad de ilusión, sobre todo para los más pequeños", apuntan desde El Consistorio.

Más de 600 personas y 3.000 kilos de caramelos

Este año serán cerca de 600 personas las que formarán parte del desfile entre bailarines, pajes reales, ayudantes y, cómo no, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que llegarán al puerto de Ibiza a las 18 horas, donde realizarán la adoración al niño Jesús para, a continuación, subirse a sus carrozas y recorrer las distintas calles de la ciudad.

El recorrido transcurrirá por la avenida Santa Eulària, avenida Bartomeu de Rosselló, avenida Isidor Macabich, carrer de País Valencià, avenida de España, y por último Vara de Rey, donde acudirán a la carpa de Nadal para saludar a los niños y recoger las últimas cartas.

La comitiva estará formada por cuatro carrozas de fantasía, Cisne, Cartero real, Tren de los regalos y el barco púnico del Dios Bes, además de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Durante el recorrido se repartirán un total de 3.000 kilos de caramelos, el doble que el año pasado. Además, este año los Reyes de Oriente acuden con novedades, ya que después de 30 años se ha renovado por completo el vestuario y complementos de Melchor, Gaspar y Baltasar y sus 60 pajes reales.

Zona para personas con movilidad reducida

Como viene siendo habitual en los últimos años, el recorrido contará con varias zonas acotadas para personas mayores y con movilidad reducida en el cruce de la avenida de Ignasi Wallis con la avenida de Isidor Macabich, y también frente al parque de la Paz, en el tramo de la misma avenida.

También se habilitará una zona especial con un espacio reservado para personas con movilidad reducida y alta sensibilidad junto a la Iglesia del Rosario, donde se facilitarán auriculares anti-ruido y se reducirá el impacto visual y sonoro de la comitiva.

Además, y con el objetivo de mantener la presencia de los Reyes en la mágica tarde-noche del 5 de enero a pesar de las probables lluvias, los Reyes Magos realizarán una recepción especial en la carpa de Vara de Rey, donde saludarán y atenderán a todos los niños que se acerquen a verles a partir de las 18 horas.

El alcalde Rafael Triguero ha destacado que “un año más es un honor recibir en nuestra ciudad a los Reyes Magos", y señala que todos los niños de la ciudad esperan con mucha ilusión su llegada, en una fiesta "pensada para el disfrute de todos y especialmente los más pequeños”. Por su parte el concejal de Fiestas, Francisco José Torres, quiere “destacar y agradecer el enorme trabajo que han desarrollado todos los profesionales, trabajadores municipales, funcionarios, contratas y voluntarios implicados en esta cabalgata. Un trabajo que este año se ha visto incrementado por la inestabilidad meteorológica, y que sin embargo no ha desanimado a los cientos de personas implicadas en este importante evento que pone colofón a las fiestas navideñas de la 'Ciutat del Nadal', decoradores, artistas, bailarines, músicos, escuelas de danza, voluntarios, actores, así como la inestimable ayuda de la Policía Local y Protección Civil.”