La gran noticia de Joaquín Prat y Alexia Pla, enfermera con clínicas de estética en Ibiza
La pareja ha anunciado en sus redes que van a ser padres
Con una foto aparentemente sencilla, pero que había que mirar bien, fijándose en los detalles. Así es como el presentador Joaquín Prat y su novia, la enfermera estética Alexia Pla, han anunciado que van a ser padres. En la imagen, colgada en sus redes coincidiendo con el primer día del año, ambos aparecen abrazados en el borde de una piscina con vistas al mar. No se les ve la cara, pero ambos lucen unas gorras en las que se lee "dad" (papá) en la de él, de color negro desgastado, y "mom" (mamá) en la de ella, de color granate.
La imagen la acompañaban con un escueto mensaje: "Todo en un latido", acompañado de dos corazones, uno naranja y otro blanco. De fondo, sonando, la canción 'Pequeña gran revolución', de Izal. La noticia ha sido muy bien recibida por el entorno de la pareja y muchos de sus amigos les han dejado mensajes de felicitación: Jesús Vázquez, Adriana Abenia, Canales Rivera, Alexia Rivas, Mar Flores, Alejandra Rubio, Ana Terradillos...
Ambos tienen una intensa relación con las Pitiusas. Joaquín Prat, de 51 años, es un habitual de los veranos en Ibiza y Formentera mientras que Alexia, de 38, tiene una clínica de estética en la isla. Ambos se han dejado ver en más de una ocasión por aquí, donde tienen muchos amigos.
