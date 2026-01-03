Cuatro estudiantes de Ibiza viajan a Irlanda con las Becas Excelencia

Un total de 25 estudiantes de cuarto de Secundaria de Baleares han viajado este sábado a Dublín para cursar un trimestre académico en Irlanda gracias a las Becas de Excelencia impulsadas por el Govern balear y estrenadas este curso.

Según ha informado la conselleria de Educación y Universidades en una nota de prensa, 19 alumnos beneficiados son de Mallorca, 4 de Ibiza y 2 de Menorca, y han sido seleccionados en función de su expediente académico. Todos ellos cuentan con una media igual o superior a 8,75 sobre 10.

Al inicio de su estancia en el país les ha acompañado la directora general de Planificación y Ordenación Educativa, Catalina Ginart. Esta experiencia académica se trata de un viaje con todos los gastos pagados que permitirá al alumnado vivir una experiencia formativa durante tres meses, con el objetivo de potenciar la competencia en lengua inglesa, el desarrollo personal y la adquisición de habilidades sociales.

El programa está dotado con un presupuesto de 200.000 euros, que incluye alojamiento y manutención en familias de acogida, la matrícula en un centro educativo irlandés, actividades culturales y deportivas, así como un seguro completo. Desde el Govern destacan que esta iniciativa supone una apuesta firme por ofrecer oportunidades educativas de calidad al alumnado con mejor rendimiento académico.

De cara al curso que viene, ya están ultimando la próxima convocatoria de las Becas de Excelencia, que permitirá a nuevos estudiantes realizar un trimestre académico en Canadá. Estas ayudas también cubrirán el viaje, el alojamiento y la matrícula, con el objetivo de seguir fomentando el aprendizaje del inglés y la proyección internacional de los jóvenes baleares.