Las cinco galerías más vistas de Diario de Ibiza en 2025

El lugar del atropello mortal en Cala de Bou

Las imágenes más vistas en 2025 fueron las de 'el lugar del atropello mortal' a las tres jóvenes turistas extranjeras en septiembre, en la Bahía de Sant Antoni, que le costó la vida a una de ellas. Según testigos presenciales, un vehículo modelo Jeep Wrangler Rubicon de color gris se salió de la calzada e invadió la acera. A causa de esta maniobra, arrolló a las tres jóvenes y acabó colisionando con el mobiliario urbano hasta estamparse contra el muro de un restaurante de la zona. El sujeto, al que se le imputaron los delitos de conducción temeraria, bajo los efectos de las drogas, homicidio por imprudencia grave y lesiones graves por imprudencia grave.

Una fallecida tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària / Vicent Marí

Una fallecida tras un accidente de tráfico entre una moto y un coche en Santa Eulària

Los accidentes de tráfico ocuparon muchos titulares de este diario en 2025. En agosto una mujer falleció a consecuencia de un grave accidente de tráfico entre un coche y una moto en la carretera de Santa Eulària , en el kilómetro 4 de la EI-200. La víctima, que circulaba en la moto, sufrió un politraumatismo grave y fue sometida a maniobras de reanimación pulmonar en el lugar de los hechos, pero los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida. Según informaron desde la Guardia Civil, el conductor del coche había invadido el carril contrario y chocado frontalmente con la moto. El acompañante de la fallecia se encontraba en situación grave y fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Can Misses de Ibiza.

¿Quieres ver por dentro un superyate de unos 45 millones de euros que está atracado en Ibiza? / Yacht Charter Fleet

El superyate de unos 45 millones de euros

En mayo el superyate 'Panthera', un palacio flotante cuyo valor ronda los 45 millones de euros (según páginas especializadas) se encontraba amarrado en el puerto de Ibiza. La embarcación, de 47 metros de eslora y 8,8 de manga, tenía cuatro plantas, un yate privado que no está disponible para charters y del que se desconoce su propietario, ya que se encuentraba registrado en una sociedad de transportes de EEUU. El 'Panthera' fue construido en 2014 por el prestigioso astillero italiano Benetti siguiendo las instrucciones de su propietario. Una de las características de este modelo es el casco está fabricado íntegramente en aluminio.

Accidente de tráfico mortal en Ibiza: una joven fallecida y tres heridos, dos de ellos graves / DI

Una joven fallecida en un accidente de tráfico en Ibiza

Un terrible accidente de tráfico ocurrido en el municipio de Sant Josep , en la carretera de las Platges de Comte, pasado el desvío de Cala Bassa, en las inmediaciones del bar Stop, en el una chica de 17 añis falleció en el acto. Los bomberos recibieron el aviso y se desplazaron hasta el lugar del accidente, donde comprobaron que un Mini con cuatro ocupantes, dos hombres y dos mujeres de entre 18 y 26 años, se había salido de la vía. El vehículo se salió de la vía, dio varias vueltas de campana y acabó chocando contra un árbol, quedó completamente destrozado.

Galería de imágenes del impresionante ático de Marisol en Málaga / Idealista

El impresionante ático de Marisol a la venta

En marzo se hizo publica la noticia de la venta del ático de Pepa Flores, más conocida como Marisol. Tras haber sido su refugio en los últimos 40 años, este pasado año tomó la drástica decisión de poner a la venta el impresionante inmueble, ubicado en el centro de Málaga, por un precio de 1,5 millones de euros.