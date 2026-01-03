El autodescubrimiento de George Michael en Ibiza: «Era una parte de mi sexualidad que no podía ignorar»

Una de las canciones más escuchadas durante las navidades es el célebre 'Last Christmas', de la banda Wham! El tema compuesto e interpretado por George Michael en 1984 se ha convertido en un clásico de estas fechas y sirvió al autor para cimentar una carrera memorable en el grupo y como solista y que cuenta con canciones tan reconocibles como 'Freedom! '90', 'Careless Whisper' o 'Faith'. En esta trayectoria, tuvo un lugar destacado un viaje a Ibiza en marzo de 1983 que marcó la vida profesional y personal del fallecido artista, tal y como cuenta él mismo en el documental 'Wham!'.

Para entonces, el artista ya había alcanzado el estrellato en Reino Unido con el lanzamiento del primer disco del grupo, 'Fantastic', en 1983. Por ello, Michael y su amigo y compañero de formación, Andrew Ridgeley, se alojaron en el hotel Pikes para grabar el videoclip del tema 'Club Tropicana'.

"Un pequeño hotel paradisíaco"

Ridgeley señala que el establecimiento era "un pequeño hotel paradisíaco, un lugar de evasión para ricos y famosos" y que era todo lo que los dos integrantes de la banda habían imaginado cuando escribieron la canción. Michael añade que durante ese rodaje ambos empezaron "a vislumbrar en lo que se convertiría Wham!".

El grupo disfrutó de unos días de descanso después de acabar el vídeo y Ridgeley recuerda que su compañero les confesó a él y a una amiga que les acompañaba: "No sabía cómo decirlo, pero soy gay". Michael agrega que era una parte de su sexualidad "que no podía ignorar" y que la había descubierto tan solo unos meses antes.

Sus acompañantes le convencieron de mantenerlo en secreto por miedo a la reacción del padre del cantante, aunque Ridgeley deja claro que este aspecto de su personalidad "no afectaba" a la relación entre ambos y que quería que su amigo "fuera feliz". Sin embargo, lamenta haber tenido "una visión un poco estrecha" del asunto.

El músico afirma que se dejó convencer de no hacer pública su orientación sexual y disculpa a sus consejeros: "No creo que trataran de proteger su carrera o la mía. Simplemente pensaban en mi padre". A pesar de ello, reconoce que consultó "a la gente equivocada". Añade de esta conversación salió un nuevo George Michael, que se forjó "una nueva identidad a través del éxito".

Un secreto a voces

Finalmente, el cantautor confirmó su homosexualidad en abril de 1998 en una entrevista con la CNN después de años de rumores que él ni afirmó ni desmintió y que llegó a avivar en ciertas ocasiones. En esa ocasión afirmó que había esperado hasta la muerte de sus padres para hacer el anuncio. El artista británico murió el día de Navidad de 2016, justo el día en el que la canción con la que comenzó este texto se pone de moda cada año.