Víctor Torres, Associació de Joves d'Eivissa (AJE): "Tenenemos derecho a un futuro en Ibiza, nuestra isla"

La Associació de Joves d'Eivissa (AJE) ya se ha presentado oficialmente ante la sociedad ibicenca. Es la primera asociación juvenil en Ibiza que nace para reivindicar su derecho a poder continuar viviendo aquí. El acto ha tenido lugar este sábado en Can Jordi Blues Station, donde sus portavoces han explicado que su objetivo es representar los intereses de la juventud en cuestiones como las dificultades para acceder a una vivienda digna, la protección del territorio y de la cultura local o el "monocultivo turístico" y sus consecuencias en las vidas de las personas de las nuevas generaciones que quieren poder continuar viviendo en su tierra y crear un proyecto de vida en ella.

Toni Escandell Tur

Este proyecto nace de un sentimiento de "frustración" e "incapacidad" de acción, de manera que han decidido juntarse para transmitir sus reivindicaciones y también para hacerse oír frente a instituciones y tejer contactos con otros sectores de la sociedad. "Ibiza sufre una situación insostenible de explotación de la tierra, provocada principalmente por un modelo económico que nos precariza y convierte la vida y el territorio en un bien de mercado. Nuestra cultura y forma de vivir también se ven amenazadas por estas condiciones", ha denunciado la presidenta de la entidad, Marga Torres, en la lectura del manifiesto.

"Nuestros barrios, pueblos, transporte, espacios de ocio e incluso nuestras casas están al servicio de quien visita la isla, en vez de servir a quien vive y trabaja en ella. Todos estos hechos nos generan una profunda preocupación por nuestro futuro. No podemos permitir que nuestras vidas queden en manos de élites y administraciones que no defienden los intereses del pueblo y mucho menos de los jóvenes", ha añadido, acompañada del vicepresidente de AJE, Víctor Torres.

El número dos ha añadido: "Tenemos derecho a un futuro a ca nostra": "Queremos ofrecer un espacio de organización y de encuentro en común para la juventud de la isla; concienciar a la población, en especial a los jóvenes, de la situación y problemas que les afectan; facilitar la participación juvenil en la vida popular, social y cultural; promover el uso de la lengua, cultura y costumbres locales de la isla y realizar un cambio efectivo en el ámbito institucional, social, político y económico".

Apartidistas pero no "apolíticos"

Víctor Torres explica que se definen como "apartidistas" pero no como "apolíticos": "No queremos ser ninguna sucursal ni depender de ningún partido político, sino representar los intereses de los jóvenes. Al fin y al cabo, somos una asociación política porque todo lo que reclamamos se hace desde la política. Pedir un transporte público de calidad es política, reclamar que podamos hablar en nuestra lengua y proteger y promover nuestra cultura, nuestra isla, también es política". Afirma que defenderán esto frente a la clase política de Ibiza, de Palma y de Madrid: "Iremos donde haga falta". También denuncia “un problema de turistificación de nuestros espacios naturales, de venta y prácticamente prostitución de nuestro patrimonio cultural e histórico”.

Actualmente cuentan con unos 15 militantes en activo y en su comunidad de WhatsApp ya hay alrededor de medio centenar de personas. En Instagram se les puede encontrar como 'joves.eiv' y, de hecho, invitan a cualquier interesado a acercarse, colaborar y formar parte de esta iniciativa.

'Ballada' informal

Quitan importancia a la designación de responsabilidades dentro de la organización, ya que se definen como "espacio horizontal" en el que "todo el mundo se sentirá bienvenido": "Pretendemos ser un punto de encuentro democrático y de libre pensamiento, donde todas las personas importan y luchan por una comunidad fuerte, cultural e identitariamente diversa, feminista y participativa", ha expresado Marga Torres al inicio del acto, presentado por Lídia Torres, integrante también de AJE.

Dídac Ferrer, otro de los militantes, ha explicado en el inicio de la jornada que, aparte de la lectura del manifiesto fundacional, habían organizado una serie de actividades en Can Jordi: venta de camisetas del 'Correllengua Agermanat', que se celebrará este año en todos los territorios de habla catalana y que pasará por Formentera el 29 de abril y por Ibiza el día 30; así como de pegatinas y también un taller de customización de camisetas con el logo de AJE. Además, han vendido comida y organizado una ballada informal abierta a la participación de cualquier persona y junto con algunos sonadors que han querido participar en este evento. Ha habido música en directo con el grupo Little Pomegranate Honey.