Iván Fidalgo, coordinador balear de la Asociación Española de Guardias Civiles: "La inmigración irregular satura y tensiona mucho el puesto de Formentera"
Urge a poner soluciones a la crisis de vivienda y alerta de que los precios en la pitiusa del sur son aún más elevados que en Ibiza
El coordinador balear de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Iván Fidalgo, recuerda que poner soluciones a la grave problemática habitacional de Ibiza y Formentera es clave para atraer y fidelizar personal.
"El otro día hablaba con un compañero de Formentera al que le pedían 1.800 o 1.500 euros de alquiler. ¿Cómo vas a destinar bastante más que la mitad de tu sueldo a la vivienda? Esto es una locura. Si en Ibiza los precios son elevados, en Formentera más todavía, y hay menos inmuebles", destaca a la vez que pide, como otras asociaciones de integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), actualizar el plus de insularidad para que sea coherente con la carestía de la vida en las islas.
"Servicio esencial"
"Somos un servicio esencial y tiene que haber plantillas completas. Lo deseable sería que fueran estables, no que los guardias vengan y en un año se marchen", apunta, al tiempo que recuerda que "no todos los guardias civiles del puesto de Formentera tienen vivienda en el cuartel".
En este sentido, destaca la importancia de ampliar dicho cuartel, ubicado en Sant Francesc, "especialmente teniendo en cuenta la situación que se vive de un tiempo a esta parte con la inmigración irregular". Y es que con estas llegadas de pateras, añade, el fenómeno migratorio "satura y tensiona mucho los servicios y el puesto de Formentera". "No tenemos el don de la ubicuidad, no podemos estar en dos sitios a la vez", agrega.
