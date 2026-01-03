APIs y Govern abren en enero la lucha contra el fraude inmobiliario

El acuerdo alcanzado entre el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears y el Govern para colaborar en la lucha contra los fraudes cometidos en el mercado de la vivienda de las islas va a comenzar a tener efectos en muy breve espacio de tiempo. El presidente del primero de estos organismos, José Miguel Artieda, asegura que en enero comenzarán los controles que el colectivo que representa va a realizar sobre las ofertas de venta y alquiler que le lleguen, y que las irregularidades que se puedan encontrar serán denunciadas ante el citado departamento autonómico. A su vez, el director general de Vivienda, José Francisco Reynés, confirma que, durante el primer trimestre del año, se va a poner en marcha otra campaña informativa para que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y los fraudes más comunes con los que se pueden encontrar.

Artieda hace una advertencia adicional: la vigilancia impulsada desde el colegio de los API va a hacer especial incidencia sobre las irregularidades que cometan los profesionales «o los pseudoprofesionales» de un sector que no ha dejado de crecer de la mano de las fuertes revalorizaciones que se han venido registrando en el mercado de la vivienda de Balears. Hay que recordar que este organismo ha sido uno de los impulsores del registro creado para identificar a aquellos intermediarios que actúan con criterios de calidad.

Artieda considera que «lo que clama al cielo es que los fraudes los cometan personas que dicen ser profesionales», de ahí que se vaya a hacer un especial esfuerzo en este aspecto.

400 API en los controles

Recuerda que en las islas hay colegiados unos 400 agentes de la propiedad inmobiliaria, lo que refleja el alcance que va a tener la vigilancia que se va a realizar para colaborar con la conselleria.

El presidente de los API apunta que, en estos momentos, la gerente del colegio balear y el jefe de la inspección del citado organismo autonómico están manteniendo contactos para organizar el canal de envío de las denuncias, aunque el primero señala que para evitar colapsar esos servicios de inspección, que disponen de un personal limitado, se va a priorizar la comunicación de los fraudes más graves y que conlleven sanción.

Además, se va a buscar que la actuación de esa inspección sea ágil, ya que hay irregularidades, como los anuncios de viviendas con menos de 30 metros cuadrados (las denominadas infraviviendas, de carácter ilegal), que son modificados por los propietarios cuando temen ser descubiertos e incorporan unas dimensiones falsas para superar ese límite.

José Francisco Reynés confirma esta colaboración y el refuerzo en el canal de denuncia para que los API puedan hacer llegar a la conselleria las irregularidades que se cometen. En este aspecto, el director general recuerda que sus servicios de inspección son los únicos con competencias para actuar en esta materia, pero pone en valor toda la información que los API van a remitir para actuar contra las citadas irregularidades, como en el caso antes señalado de las infraviviendas.

Fraudes más comunes

El director general añade que, durante el primer trimestre del año, se va a desarrollar una campaña informativa desde la conselleria, en colaboración con los agentes de la propiedad, sobre los fraudes más habituales con los que los ciudadanos se pueden encontrar.

Esta iniciativa hará referencia tanto al mercado de compraventa como al del alquiler, también en relación con el de habitaciones.