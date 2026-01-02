Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los valientes de ses Figueretes

Los valientes de ses Figueretes | AE

Redacción Ibiza

«El primer baño del año no es para cualquiera... solo para valientes», elogió ayer el Ayuntamiento de Ibiza en sus redes a las decenas de personas que se atrevieron a meterse en el agua en la playa de ses Figueretes para dar la bienvenida a 2026, en una mañana de «risas, frío y muy buen ambiente» que terminó con un reconfortante chocolate caliente.

