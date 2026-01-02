Unai, el joven de Ibiza que quiere instalar placas solar en la India: "Quiero devolver el favor a quienes cuidaron de mi hermano adoptado"

"Quiero devolverles el favor a quienes cuidaron de mi hermano en sus primeros años", explica Unai Torres, estudiande ibicenco de 21 años de la carrera LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación) de Mondragon Unibertsitatea que, junto a su compañera Judit García, de 20 años, emprenden el proyecto 'Energía para la infancia'. Con esta iniciativa, los jóvenes estudianes pretenden recaudar mediante un crowdfunding 13.000 euros, que permitirán instalar placas solares en un orfanato de la India en el que los niños podrán tener electricidad y agua caliente. Este crowdfunding se activó el pasado 17 de noviembre y se encuentra ya en su recta final, hasta el 12 de enero, cuando se cierre.

Aunque el orfanato en el que vivió sus primeros años de vida el hermano de Unai se ubica en Bhopal, las dificultades logísticas y de contacto con el centro obligaron a los jóvenes a buscar otro. Finalmente, es el Pravas Foundation, ubicado en Mumbai, en el que instalarán las placas solares, que mejorarán el día a día de los 25 niños que viven en el orfanato de forma permantente y de otros 1.200 de la comunidad a los que la organización ayuda. "Nuestro viaje para hacer el proyecto era a Mumbai y el orfanato de mi hermano estaba en Bhopal, a casi 800 kilómetros. Además no conseguimos que nos respondieran, mientras que Vikas, de Pravas Foundation, estuvo siempre dispuesto a colaborar", explica Unai.

Alumnos del orfanato Pravas Foundation, en Mumbai / Pravas Foundation

En un par de semanas, el 15 de enero, Unai y Judit partirán rumbo a Mumbai, donde aterrizarán ya el día 16 y estarán en la ciudad india hasta el día 25. Diez días en los que aprovecharán para comprar los materiales y preparar todo lo necesario para la instalación de las placas solares. Pasados estos días, será Vikas quien mantendrá al tanto a los jóvenes de los avances del proyecto, enviando fotos y vídeos de los progresos de la instalación.