Sant Antoni se llena de magia con la llegada de los Reyes Magos a Ibiza

El pueblo de Sant Antoni vivirá este lunes 5 de enero una de las noches más especiales y esperadas del año con la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles del municipio acompañados de luz, música e ilusión, en una cabalgata pensada para el disfrute de pequeños y mayores.

En el núcleo de Sant Antoni, el desfile dará comienzo a las 18.30 horas desde la avenida Doctor Fleming y continuará por el Passeig de la Mar. La comitiva realizará una parada en el carrer Ample para la tradicional ofrenda en la iglesia y, posteriormente, Sus Majestades se dirigirán al Passeig de ses Fonts. Allí, en el escenario del Mercat de Nadal, serán recibidos por la regidora Neus Mateu y tendrá lugar el esperado reparto de regalos.

Cabalgata de Reyes Magos en Sant Antoni 2025 / JA RIERA

La cabalgata contará este año con cinco carrozas y más de 130 figurantes. El desfile estará inspirado en la Estrella de Oriente, símbolo que, según la tradición, guió a los Reyes Magos en su camino. Abrirá la comitiva la carroza de la Estrella, seguida de las de Melchor, Gaspar y Baltasar, y cerrará el recorrido la carroza de los Regalos. A lo largo de todo el itinerario se repartirán cerca de 2.000 kilos de caramelos, llenando las calles de color y alegría. Además, la cabalgata llegará también al núcleo de Can Bonet a partir de las 11 horas.

La visita de los Reyes Magos se extenderá a otros puntos del municipio. El domingo 4 de enero, Sus Majestades recorrerán las parroquias, comenzando a las 18 horas en Buscastell, continuando a las 19 horas en Santa Agnès, a las 20 horas en Sant Mateu y finalizando a las 21 horas en Sant Rafel.

En los días previos, los más pequeños podrán visitar la caseta del Paje Real para entregar sus cartas y compartir un momento especial. La caseta estará abierta a partir de este sábado de 12 a 14 horas, el domingo de 12 a 14 horas y de 17 a 19 horas y el lunes de 12 a 14 horas.

Sant Antoni de Portmany se prepara así para vivir una noche mágica, pensada para compartir en familia, en la que la Estrella de Oriente volverá a guiar a los Reyes Magos y a llenar el municipio de ilusión. El Ayuntamiento ha coordinado un amplio dispositivo organizativo para garantizar el buen desarrollo del evento y la seguridad durante todo el recorrido, reforzando la iluminación y la animación para que la experiencia sea inolvidable y accesible para todos los asistentes. Se recomienda llegar con antelación y seguir las indicaciones del personal.!