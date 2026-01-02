Cabalgatas
Todo a punto para la entrega de regalos de los Reyes Magos en Sant Miquel
Este lunes la localidad vivirá una cabalgata que culminará en la plaza de Sant Miquel
La magia de la Navidad vuelve a Sant Joan con la esperada llegada de los Reyes Magos. El Ayuntamiento ha organizado las tradicionales cabalgatas en los distintos núcleos del municipio, una de las citas más especiales del calendario festivo.
La noche más mágica del año arrancará este lunes 5 de enero a las 18.30 horas en la plaza de Sant Miquel, donde sus Majestades harán su entrada oficial. Tras la llegada, tendrá lugar una animada cabalgata por las calles del pueblo que finalizará en la misma plaza, con el tradicional reparto de regalos desde el escenario instalado para la ocasión.
La ilusión continuará al día siguiente, martes 6 de enero, con la llegada simultánea de los Reyes Magos a otros puntos del municipio. A partir de las 18 horas, Sant Joan y Sant Llorenç recibirán también a Melchor, Gaspar y Baltasar, con diferentes actividades organizadas para darles la bienvenida y mantener viva la tradición.
Desde el Ayuntamiento de Sant Joan invitan a toda la ciudadanía a participar en estos actos "cargados de emoción, ilusión y espíritu navideño, y se desea a vecinos y visitantes unas felices fiestas".
