Movilidad
Primeras multas por infracciones a conductores de patinetes eléctricos en Ibiza
Un día después de recordar las normas de uso de los patinetes eléctricos la Policía detecta infracciones relacionadas con la seguridad vial en espacios públicos de la ciudad
Apenas un día después de que la Policía Local recordara públicamente las obligaciones y normas de uso de los patinetes eléctricos para este 2026, durante la mañana del 2 de enero ha interpuesto 14 propuestas de sanción tras realizar un control preventivo dirigido a los vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente patinetes eléctricos, según ha informado a través de sus redes sociales.
Las infracciones detectadas, según han señalado en la publicación, están relacionadas principalmente con la circulación por zonas peatonales, el uso de auriculares mientras se conduce y no respetar los semáforos en rojo, conductas que suponen un riesgo tanto para los usuarios de estos vehículos como para los peatones. Desde la Policía Local insisten en que estos controles tienen un carácter preventivo y recuerdan que el respeto a las normas de circulación es fundamental, especialmente aquellas diseñadas para proteger a las personas que se desplazan a pie.
En este sentido, advierten de que circular con patinete por aceras y zonas peatonales es una de las infracciones más habituales, con especial incidencia en espacios muy concurridos como Vara de Rey, el parque de la Paz, el paseo de ses Figueretes o el bulevar Abel Matutes, donde este tipo de comportamientos se repiten con demasiada frecuencia.
El cuerpo policial apela una vez más a la responsabilidad de los usuarios de estos vehículos para garantizar una convivencia segura en el espacio público y evitar sanciones, y subraya que la prevención y el cumplimiento de la normativa son claves para mejorar la seguridad vial en la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- La Justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferri a un camionero
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Noche de tensión en un vuelo con destino a Ibiza: "De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa"
- Fallece Óscar Ferrer Marí, el 'vividor de las artes' que marcó la infancia en Ibiza
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
- Pánico en un avión de Ibiza a Málaga por el impacto de un rayo: 'Hemos oído un estallido y el ala estaba chamuscada
- Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza