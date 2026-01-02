Primeras multas por infracciones a conductores de patinetes eléctricos en Ibiza

Apenas un día después de que la Policía Local recordara públicamente las obligaciones y normas de uso de los patinetes eléctricos para este 2026, durante la mañana del 2 de enero ha interpuesto 14 propuestas de sanción tras realizar un control preventivo dirigido a los vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente patinetes eléctricos, según ha informado a través de sus redes sociales.

Las infracciones detectadas, según han señalado en la publicación, están relacionadas principalmente con la circulación por zonas peatonales, el uso de auriculares mientras se conduce y no respetar los semáforos en rojo, conductas que suponen un riesgo tanto para los usuarios de estos vehículos como para los peatones. Desde la Policía Local insisten en que estos controles tienen un carácter preventivo y recuerdan que el respeto a las normas de circulación es fundamental, especialmente aquellas diseñadas para proteger a las personas que se desplazan a pie.

En este sentido, advierten de que circular con patinete por aceras y zonas peatonales es una de las infracciones más habituales, con especial incidencia en espacios muy concurridos como Vara de Rey, el parque de la Paz, el paseo de ses Figueretes o el bulevar Abel Matutes, donde este tipo de comportamientos se repiten con demasiada frecuencia.

El cuerpo policial apela una vez más a la responsabilidad de los usuarios de estos vehículos para garantizar una convivencia segura en el espacio público y evitar sanciones, y subraya que la prevención y el cumplimiento de la normativa son claves para mejorar la seguridad vial en la ciudad.