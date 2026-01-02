Las pastelerías de Ibiza sacan del horno los primeros roscones de Reyes

La noche y día de Reyes es una de las citas más esperadas del año para los más pequeños. Ver la cabalgata de Melchor, Gaspar y Baltasar, recoger los caramelos que entregan y, por supuesto, la ansiada espera por ver qué regalos han dejado bajo el árbol. Sin embargo, esta tradicional jornada no sería lo mismo sin uno de los bollos más típicos de la época: el roscón. Ya en la recta final de este periodo de fiestas, es un de los dulces más esperados del año y, por ello, las pastelerías ibicencas ya cuentan con sus hornos a pleno rendimiento para preparar este tradicional postre.

En el Forn Can Bufí, pastelería tradicional ibicenca, los primeros roscones salieron del horno este viernes. Aunque, eso sí, todavía sin relleno. "De momento los hemos sacado así para que la gente vaya viendo que empezamos a sacar los roscones, más adelante los iremos poniendo con el relleno", explica Lola González, de Forn Can Bufí, quien cuenta que cuando prevén una mayor venta, como cada año, es en los días 5 y 6 de enero. "Ahí es cuando tenemos la venta fuerte", aclara. La mañana de este viernes aún era pronto para hacer un primer balance de cómo está recibiendo la gente la llegada del roscón de reyes. "Como el jueves fue festivo, la gente todavía va un poco rezagada por la mañana, se suele animar más a partir del mediodía. Allí podremos tener una mejor percepción sobre cómo irá la venta", explica González.

Roscones, bunyols y bescuits de Can Bufí / J.A. Riera

También consideran que es pronto para hacer una primera estimación en la pastelería Can Vadell, donde trabajan sin pausa atendiendo a los clientes que esperan su turno en la tienda. Con el local lleno de gente, para comprar el pan del día o pasteles o dulces típicos de Ibiza, muchos comienzan a preguntar ya por los esperados roscones o solicitan hacer algún encargo. Sin embargo, en Can Vadell no prevén empezar a preparar la masa hasta este domingo, para comenzar a hornearlos a partir del lunes, explica Nieves Clapés, una de las propietarias. "Creemos que tendremos más o menos el mismo nivel de demanda que el año pasado", añade.

Sabores clásicos e innovadores

"Tradicionalmente, en Ibiza preparábamos los roscones sin relleno, solo con la fruta confitada y el haba, pero en los últimos años la demanda ha ido cambiando y la gente los busca también con rellenos", cuenta Clapés. La nata, la trufa y la crema son los rellenos clásicos que la gente suele solicitar más en Can Vadell, aunque hay quien prefiere sabores más innovadores. "Creo que este año va a tirar bastante el sabor de pistacho", cuenta González, quien explica que en Forn Can Bufí realizan roscones de sabores variados bajo encargo. "Sabores para el roscón se pueden hacer de lo que uno quiera: de ferrero rocher, pistacho, crema de choconuez, dulce del leche...", afirma González. "Estos sabores los podemos hacer bajo encargo, pero no los tenemos en tienda porque es difícil saber cuánta gente se anima a comprarlo", añade. Los que sí tienen en tienda son los rellenos clásicos de nata, trufa y crema. A pesar de estos rellenos novedosos, al igual que en Can Vadell, son los rellenos más clásicos de nata, trufa y crema los encargos más habituales.

Clientes de Can Vadell, en una imagen de archivo / Marcelo Sastre

También desde la Asociación Española de Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac), destacan la tendencia a crear roscones con nuevos sabores, con el pistacho, chocolate de Dubái o la galleta Lotus como principales tendencias este año, en el que estima que se venderán unos 30 millones de roscones. Aún así, como confirman desde Can Bufí y Can Vadell, los roscones de nata, crema y trufa serán los más vendidos estas navidades.

Roscón de dos sabores

Para quienes tienen dudas sobre qué sabor escoger, existe la posibilidad de combinarlos. "Es normal que en un roscón grande, para seis u ocho personas, no a todo el mundo le guste el mismo sabor", dice González. Por este motivo, en Forn Can Bufí decidieron ofrecer la opción de combinar el relleno de los roscones, aunque también bajo encargo. "Las combinaciones que más nos suelen pedir son mitad de crema y mitad de chocolate, o nata y trufa. Son roscones más adaptados al gusto de cada uno", declara.

Otro de los productos que han realizado en Can Vadell y han tenido un gran éxito estas navidades son los tradicionales cocs que acompañan la salsa de Nadal, explica Clapés.