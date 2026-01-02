New Moves llena Sant Antoni de danza urbana y solidaridad

El pueblo de Sant Antoni acoge desde este viernes hasta el domingo, 4 de enero, New Moves, un evento de danza urbana que se enmarca dentro de la programación de las fiestas de Navidad del municipio y que reúne a bailarines y amantes de esta disciplina de todo el ámbito nacional. El encuentro se celebra durante una jornada de 3 días en el Polideportivo Ses Païsses, donde se desarrollará un completo programa de workshops de danza urbana impartidos por profesorado de reconocido prestigio a nivel estatal.

Las sesiones han tenido inicio esta tarde y finalizarán a las 20.30 horas. Este sábado iniciaran la jornada con una clase libre a las 10 horas, hasta las 19 horas que es cuando se realizará la última sesión. Por último, el domingo habrá una sesión a las 10.30 horas y otra a las 12.30 horas, que drá fin al evento.

La iniciativa está impulsada por los bailarines ibicencos Carlos Hortensius y Ana García, con el objetivo de fomentar la danza en la isla y ofrecer a los bailarines de Sant Antoni y del resto de Ibiza la posibilidad de formarse de manera intensiva con profesionales procedentes de fuera del territorio insular. El proyecto toma como referencia grandes encuentros de danza urbana que se celebran en diferentes puntos del país.

Formación con referentes nacionales

Durante los tres días del evento, los participantes podrán asistir a clases impartidas por Alberto Blanco, Jose Ballesteros, Leire Dallas, Montero, Pauli Rivero y Sheyla Ortiz, referentes de la danza urbana a nivel nacional. Además, la programación incluye una Open Class abierta, inclusiva y gratuita, a cargo de los propios organizadores, Ana García y Carlos Hortensius. Esta sesión está pensada para todos los niveles, edades y condiciones, reforzando el carácter accesible y participativo del evento.

El programa combina clases abiertas con sesiones de mayor exigencia técnica, convirtiendo el evento en un espacio de aprendizaje, convivencia y crecimiento artístico dentro del calendario cultural y festivo de Sant Antoni.

Un evento con compromiso social

Más allá de su vertiente artística y formativa, New Moves mantiene un carácter solidario. La recaudación íntegra de las inscripciones, junto con la recogida de alimentos, se destinará a la Associació Española de Cáncer de Mama Metastásico, Ibiza IN y Càritas, reforzando el compromiso social del evento y su implicación con distintas causas solidarias.

Con esta propuesta, se consolida como una apuesta cultural que pone en valor la danza urbana, la participación juvenil y los valores solidarios, sumándose a la programación especial de las fiestas de Navidad de Sant Antoni y posicionando al municipio como punto de encuentro para la cultura urbana durante estas fechas.