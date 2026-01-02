Se necesitan «medidas reales y ejecutables en materia de vivienda» en Ibiza

José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, tiene claro qué pediría a las Administraciones baleares, su particular carta a los Reyes Magos: "Proseguir con los ajustes fiscales, que no haya un retroceso, que no sea flor de un día", sostiene, si bien admite que, al menos en el ámbito autonómico, "se están aligerando" las cargas impositivas. También insta al Consell y al Govern a que trabajen "para que la turismofobia no vaya a más, porque tiene muy mal efecto en los mercados internacionales. Este es un tema de gran preocupación, pues en algunos países puede empezar a hacer mella la idea de que el turismo es mal recibido aquí".

Asimismo, el vicepresidente de la CAEB pide a los ayuntamientos "unidad de acción, porque cada cual es soberano en su propio territorio y, a veces, hay diferencias de criterio entre los consistorios para un mismo supuesto". Insta, en este sentido, a que el Consell haga el papel de árbitro y "coordine más, por ejemplo, en cuanto a la legalización de actividades en suelo rústico".

Doménech es más concreto en este capítulo. Sus "peticiones fundamentales" incluyen "la necesidad de aumentar las dotaciones de Policía y Guardia Civil para mejorar la seguridad y la sensación de seguridad tanto para visitantes como para residentes, y la limpieza en general de las principales ciudades y playas que, aunque ha avanzado, todavía es un aspecto con un amplio margen de mejora".

"Que hagan su trabajo lo mejor que puedan, que ya es mucho", apunta Sendino: "En seguridad, en limpieza, en todo. Es muy relevante el resultado del trabajo de las instituciones públicas para el atractivo del destino".

Por su parte, Reina pide a las administraciones "un enfoque claro sobre la gestión del crecimiento demográfico, alineado con vivienda e infraestructuras", "medidas reales y ejecutables en materia de vivienda para trabajadores, con colaboración público-privada", y "estabilidad normativa, que permita invertir, modernizar y mejorar la calidad del producto sin incertidumbre constante".