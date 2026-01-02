La previsión de lluvia amenaza las cabalgatas de Reyes en Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza informará en los próximos días de las actividades alternativas en función de la evolución del tiempo
La noche más mágica y esperada del año por miles de niños y familias, la noche de Reyes, llega este 2026 a Ibiza marcada por la incertidumbre. La previsión de lluvia para este lunes 5 de enero amenaza las tradicionales cabalgatas de los Reyes Magos, unos de los actos más multitudinarios del calendario festivo. De momento, el Ayuntamiento de la ciudad de Ibiza ya ha anunciado que el desfile real podría cancelarse si la previsión de la Aemet se cumple.
El Ayuntamiento de Ibiza tenía previsto presentar este viernes los detalles del desfile, pero finalmente ha anulado la convocatoria y ha anunciado que en los próximos días informarán de la nueva programación y alternativas planteadas en base a la evolución del tiempo.
Tanto el día 5 como el día 6 estaban previstas cabalgatas en todos los municipios de las Pitiusas, la mayoría, eso sí, el día 5 por la tarde. Hay que destacar que, pase lo que pase con los desfiles de los sabios de Oriente, estos cumplirán con su misión de dejar regalos en los zapatos de los niños de Ibiza y Formentera.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes 5 de enero cielos completamente cubiertos con una probabilidad de lluvia del 100% durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados.
