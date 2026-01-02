Las consecuencias que, según la Pimeef, tendrá para las empresas de transporte tener que pagar las horas de ferri a los camioneros, según una sentencia dictada recientemente por el TSJB. El presidente de la asociación del sector en la patronal ibicenca recalca que se puede llegar a duplicar el coste de un trabajador para la empresa, lo que repercutirá en el precio final.

Llama la atención

La elevadísima multa que el Ayuntamiento de Ibiza impone al propietario de una vivienda de es Viver que la utilizaba, al menos desde 2024, como alquiler turístico ilegal. La sanción prevista es de más de 400.000 euros, el 75% del valor del piso, por la infracción, que se detectó durante una de las inspecciones que el Ayuntamiento de Ibiza llevó a cabo durante el verano.

Que algunos proyectos pendientes para 2026 parezcan auténticas misiones imposibles, dada la cantidad de años de retraso que arrastran a pesar de las necesidades de los pitiusos. Entre ellos destaca la contrata de autobuses, que bloquea las mejoras en el transporte público de la isla, o el ansiado Parador, una obra casi eterna que parece atisbar ya su final, según las previsiones.