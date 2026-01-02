Llama la atención
Las consecuencias que, según la Pimeef, tendrá para las empresas de transporte tener que pagar las horas de ferri a los camioneros, según una sentencia dictada recientemente por el TSJB. El presidente de la asociación del sector en la patronal ibicenca recalca que se puede llegar a duplicar el coste de un trabajador para la empresa, lo que repercutirá en el precio final.
La elevadísima multa que el Ayuntamiento de Ibiza impone al propietario de una vivienda de es Viver que la utilizaba, al menos desde 2024, como alquiler turístico ilegal. La sanción prevista es de más de 400.000 euros, el 75% del valor del piso, por la infracción, que se detectó durante una de las inspecciones que el Ayuntamiento de Ibiza llevó a cabo durante el verano.
Que algunos proyectos pendientes para 2026 parezcan auténticas misiones imposibles, dada la cantidad de años de retraso que arrastran a pesar de las necesidades de los pitiusos. Entre ellos destaca la contrata de autobuses, que bloquea las mejoras en el transporte público de la isla, o el ansiado Parador, una obra casi eterna que parece atisbar ya su final, según las previsiones.
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- La Justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferri a un camionero
- Así actuó el ladrón de langostinos en un Lidl de Ibiza en Navidad: 'Esperó su momento y embistió
- Noche de tensión en un vuelo con destino a Ibiza: "De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa"
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Fallece Óscar Ferrer Marí, el 'vividor de las artes' que marcó la infancia en Ibiza
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
- Pánico en un avión de Ibiza a Málaga por el impacto de un rayo: 'Hemos oído un estallido y el ala estaba chamuscada