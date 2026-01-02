Diciembre, un mes frío y muy generoso en lluvias en Ibiza

Diciembre dejó en Ibiza una combinación curiosa: ambiente más bien fresco y, a la vez, lluvias por encima de lo habitual, según el avance climatológico mensual de Aemet para Baleares, difundido este viernes. En Ibiza, Aemet califica el mes como frío, con una temperatura media de 12,8 ºC y una anomalía de +0,7 ºC respecto al periodo de referencia 1991-2020. En Formentera, el balance termométrico fue cálido, con 14,2 ºC de media y +0,6 ºC de anomalía.

El mes tuvo un guion con altibajos: en el conjunto de Baleares, las temperaturas se mantuvieron bastante por encima de lo normal la mayor parte del tiempo, salvo los cinco primeros días y otros seis días del tramo final, cuando quedaron por debajo. La agencia identifica dos episodios de días muy fríos, y en el primero, las Pitiusas fueron protagonistas. De hecho, las mínimas más bajas del mes se dieron en ese primer episodio frío: 3,7 ºC en Sant Joan de Labritja (Ibiza) y 6,7 ºC en Formentera, ambas el día 3.

El termómetro se viene arriba

Y, aun así, el termómetro también se vino arriba: el día 6 se registraron las máximas destacadas del mes, con 23,5 ºC en Ibiza y 20,8 ºC en Formentera.

En cuanto a la lluvia, Ibiza firmó un diciembre generoso: se recogieron 78,5 l/m², cuando lo normal son 58,5 l/m², es decir, un 34% (aproximadamente un tercio) por encima de lo habitual. La estación con más acumulado fue Sant Joan de Labritja, con 106 l/m² (un 50% por encima de lo normal). También destacaron Sant Antoni de Portmany con 82,4 l/m² y el aeropuerto de Ibiza con 76,1 l/m², igualmente señaladas como cifras alrededor de la mitad por encima de lo normal.

En Formentera, el informe indica 53,8 l/m² frente a una normal de 41,3 l/m², pero a la vez la califica como isla seca en el balance mensual (y también señala que ese registro “supone un 30% menos de lo normal”). En cualquier caso, el documento mantiene ese criterio de “seco” para Formentera en diciembre.

Y si hablamos de viento, el día 5 se apuntó en rojo: en Ibiza, la racha máxima fue de 71 km/h del oeste en el aeropuerto mientras que en Formentera se registró una racha de 98 km/h del oeste. Además, Aemet recoge que en Pitiusas hubo 1 día de tormenta acompañada de granizo, que sería el valor normal.

El resto de Baleares: diciembre templado… y bastante húmedo

En el conjunto del archipiélago, diciembre fue muy cálido y húmedo: temperatura media de 12,4 ºC con +1,1 ºC de anomalía, y una precipitación media de 88,9 l/m² cuando lo normal es 71,1 l/m² (un 25% más, aproximadamente “un cuarto” por encima). De hecho, la agencia lo sitúa como el décimo diciembre más cálido desde 1961 en Baleares.

Por islas, Menorca fue muy cálida y también la más pasada por agua en términos relativos: 95,9 l/m² de media frente a 56,8 l/m² normales (un 69% más). En Ciutadella (Son Quim) se alcanzaron 148,2 l/m² (Aemet lo cuantifica como 2,5 veces lo normal) y la mayor precipitación diaria en Menorca fue de 54,2 l/m² el día 20.

En Mallorca, el mes se consideró cálido y húmedo, con 83,3 l/m² de media frente a 72,4 l/m² normales (un 15% más). Se citan acumulados mensuales destacados como 196,6 l/m² en Escorca (Son Torrella), 165,8 l/m² en Banyalbufar o 141,7 l/m² en Alfàbia, y la mayor precipitación diaria fue de 44,4 l/m² en Son Torrella el día 19. La Aemet también señala tres días de nieve por encima de los 1100 metros (cuando lo normal es 1) y 13 días de niebla en Mallorca.

En el capítulo de viento, la racha máxima en Mallorca fue de 98 km/h (oeste) en Alfàbia el día 5, y en Menorca la racha más intensa fue de 62 km/h (suroeste) en Es Mercadal el día 22. En cuanto a tormentas, en Mallorca se registraron 4 días (valor normal), 2 con granizo, mientras que en Menorca no hubo días de tormenta pese a que lo normal serían 2.

Ibiza y Formentera se superan en lluvias este año

Mirando el acumulado interanual (de enero a diciembre de 2025), el informe recoge que Ibiza-Formentera alcanzó el 137% de la precipitación normal, por encima del conjunto de Baleares (102%) y también por encima de Menorca (110%) y Mallorca (96%).

En resumen: diciembre trajo a Ibiza un tono más invernal —con mínimas bien bajas a principios de mes— y un extra de agua que se notó en varios puntos de la isla. Y, aunque Baleares en conjunto vivió un mes muy cálido, las Pitiusas tuvieron su propio relato: frío en Ibiza, seco según la clasificación en Formentera, y un cielo que, cuando quiso, se puso generoso.