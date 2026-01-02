Detenido por robar tres días seguidos en tres bares de Ibiza

La Policía Nacional, en una actuación conjunta con la Policía Local de Ibiza, ha detenido a un hombre como presunto autor de tres robos con fuerza en establecimientos de hostelería de Vila cometidos durante tres días consecutivos.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la detención se produjo en torno a las 00.45 horas del pasado martes en la calle País Vasco, donde el sospechoso se encontraba retenido por la Policía Local en el marco de un dispositivo conjunto.

Tres robos en tres noches

La investigación se inició tras la recepción de tres denuncias por robos en distintos locales. El primero se registró en una cafetería de la calle Aragón, en la noche del 25 al 26 de diciembre, donde el autor rompió una verja para acceder al interior, causando daños y llevándose dinero en efectivo.

El segundo asalto tuvo como objetivo un restaurante de la avenida Pedro Matutes Noguera, en la noche del 27 al 28 de diciembre. En este caso, el acceso se realizó rompiendo un cristal y se sustrajeron 150 euros.

El tercer robo, siempre según la denuncia, se produjo en un restaurante de la calle Navarra entre los días 27 y 29 de diciembre, tras causar daños en una verja para entrar. La cantidad exacta de efectivo sustraída de la caja registradora no pudo concretarse.

El grupo especializado de la Policía Nacional UDEV identificó al autor y facilitó sus datos a las patrullas para proceder a su detención en caso localizarlo. El individuo fue detenido finalmente en la madrugada del 30 de diciembre.

Al arrestado le constaban más de una treintena de detenciones policiales previas y fue puesto a disposición judicial.